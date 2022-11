Bloqueios interferem turnos de montadoras

Beatriz Mirelle



02/11/2022 | 09:37



Os bloqueios de estradas realizados por motoristas contrários à vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) prejudicaram as operações nas montadoras de São Bernardo. Segundo o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, os turnos dois e três (tarde e noite) da Mercedes-Benz foram paralisados nesta terça-feira (1). A decisão interferiu nas produções de caminhões e alguns setores de agregados, que somam cerca de 2.000 trabalhadores.



A Scania suspendeu as operações desta quarta na planta do Grande ABC. “As manifestações realizadas em algumas rodovias nos últimos dois dias (31 de outubro e 1º de novembro) impactaram o recebimento de materiais na fábrica e por esta razão suspenderá a produção, em caráter emergencial, nesta quarta-feira. A fabricante sueca segue atenta aos desdobramentos desse cenário, tomando todas as medidas necessárias para manter suas atividades em funcionamento, alinhada com seus fornecedores e comprometida com as entregas aos clientes”, reforçou em nota.



A Volkswagen de São Bernardo já estava parada desde segunda-feira. Este caso não está ligado aos bloqueios, mas sim ao problema que a empresa enfrenta com o fornecimento de peças. A situação envolve toda a produção, que contabiliza cerca de 5.000 trabalhadores dos dois turnos. “A Mercedes e a Scania estão com problemas para a chegada de componentes por conta desses manifestações. Não têm condições da produção rodar, fabricar os veículos”, afirma o presidente do sindicato, Moisés Selerges.



“A Mercedes vai dar licença remunerada para parte dos trabalhadores hoje (ontem). Ainda estão confirmando se continuará na quinta-feira (amanhã).É uma paralisação que não aceita a democracia, a vontade popular.” Selerges enfatizou que o comunicado na Mercedes foi realizado internamente. “Eles não soltaram boletins informativos, apenas disseram através das chefias diretas e falaram com os comitês sindicais que estão lá dentro da fábrica”, pontuou.



Apesar de funcionários relatarem o afastamento, a Mercedes-Benz não confirmou a informação e, em resposta a solicitação do Diário, reforçou que a unidade opera normalmente. “(Os trabalhadores) ganharam licença remunerada, inclusive quem é do turno da manhã estará de folga na quinta-feira também. A chefia passou em cada máquina (para avisar)”, disse um metalúrgico da planta de São Bernardo, que preferiu não se identificar.



O Setcesp (Sindicato das Empresas de Transportes de Carga de São Paulo e Região) se posicionou contra as interdições. A instituição explica que esses acontecimentos refletem sobre a circulação e reposição de itens básicos, como alimentos. “Ressaltamos ainda que as empresas de transporte manterão o abastecimento, desde que seja garantida a proteção à integridade física de seus colaboradores, principalmente motoristas e ajudantes em trânsito, e a segurança aos veículos e cargas transportadas.”