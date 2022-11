Chamado à serenidade

Quarenta e quatro horas após ter sido derrotado na campanha eleitoral, o presidente Jair Messias Bolsonaro (PL) finalmente veio a público para se pronunciar sobre a vitória do adversário, Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Em dois minutos de discurso, ele agradeceu os 58 milhões de votos obtidos nas urnas no domingo e condenou veementemente a forma como os aliados escolheram para manifestar descontentamento com o resultado do pleito, qual seja, o bloqueio de rodovias e avenidas pelo Brasil. A fala pode ter sido rápida na forma, mas foi profunda no conteúdo. O Brasil, que se dividiu na campanha eleitoral, precisava da palavra do líder do Executivo para se reunificar e pacificar-se.

Manifestantes que fechavam as vias não aceitavam o resultado proferido pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral) por julgar que o sistema de votação digital não garantiria a lisura do processo – sem, diga-se, apresentar o mínimo indício das irregularidades que podiam ter acontecido. O inexplicável silêncio de Jair Bolsonaro só estimulava a instabilidade, já que os militantes argumentavam que aguardariam comando do presidente antes de qualquer decisão pela desmobilização.

E a orientação veio: “Nossos métodos não podem ser os da esquerda, que sempre prejudicaram a população, como invasão de propriedade, destruição de patrimônio e direito de ir e vir”. Mais clara, impossível. Ainda que tardio, o pronunciamento de Bolsonaro chegou a tempo de evitar conflagração social mais grave, cujas consequências poderiam ser terríveis ao Brasil. Após dois dias, bloqueios rodoviários começavam a prejudicar distribuição de combustível, alimentos e insumos industriais.

Duas montadoras no Grande ABC – Mercedes-Benz e Scania – precisaram adequar a produção devido à falta de peças. Por sua vez, a Craisa (Companhia Regional de Abastecimento Integrado de Santo André) enfrentou problemas para receber produtos. Espera-se que o chamado do presidente à serenidade distensione o ambiente e traga harmonia à transição, como deve ocorrer nas democracias.