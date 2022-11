Flamengo e Corinthians se reencontram após final da Copa do Brasil

Da ABr



02/11/2022 | 09:24



Flamengo e Corinthians se enfrentam, a partir das 21h30 (horário de Brasília) desta quarta-feira (2) no estádio do Maracanã, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto marca o reencontro dos dois times após a final da Copa do Brasil, na qual o Rubro-Negro se sagrou campeão na disputa de pênaltis.

Outro reencontro será o da torcida do Flamengo com os jogadores após a conquista do tricampeonato da Copa Libertadores, no último sábado (29) sobre o Athletico-PR. A tendência é que Dorival Júnior escale os reservas para esta partida. Dessa forma, o Flamengo deve entrar em campo com: Diego Alves (Hugo Souza); Matheusinho, Fabrício Bruno, Pablo e Ayrton Lucas; Pulgar, Diego e Victor Hugo; Marinho, Everton Cebolinha e Matheus França.

Já o Corinthians chega em um momento negativo. Após a derrota para a equipe da Gávea na final da Copa do Brasil o Timão soma uma vitória, um empate e uma derrota. O time do Parque São Jorge precisa de um triunfo nesta quarta para se garantir matematicamente na próxima Libertadores da América.

Porém, o Corinthians terá de lidar com importantes desfalques, começando pelo técnico Vitor Pereira, que está suspenso e será substituído por seus auxiliares Filipe Almeida e Luís Miguel. Outros desfalques são Adson, Gustavo Mosquito, Maycon e Júnior Moraes. Já Balbuena e Renato Augusto, poupados no empate contra o Goiás, devem retornar ao time titular. Roni e Rafael Ramos, recuperados de contaminação por covid-19, voltaram a treinar e ficam à disposição para o jogo.

Assim, o Corinthians deve ir a campo com o seguinte time: Cássio; Fágner, Gil, Balbuena (Robert) e Fábio Santos; Du Queiroz, Fausto Vera e Renato Augusto (Giuliano); Mateus Vital, Róger Guedes e Yuri Alberto.

Os últimos catorze confrontos entre Flamengo e Corinthians têm ampla vantagem do Rubro-Negro, que venceu dez e perdeu um, enquanto três terminaram em empate.