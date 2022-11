São Paulo empata com Atlético-MG e se complica na briga por vaga na Libertadores

01/11/2022 | 23:49



Em uma temporada na qual o time se mostra competitivo, mas sem poder de decisão nos momentos mais agudos, o São Paulo entrou em campo nesta terça-feira para mais um "jogo do ano". A equipe recebia o Atlético-MG no Morumbi, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro, em uma disputa direta por uma classificação para a Copa Libertadores de 2023. Para decepção dos quase 24 mil torcedores que foram ao Morumbi, mais uma vez o elenco decepcionou e ficou no empate por 2 a 2, que deixa o time tricolor com 51 pontos, na 8ª posição - os mineiros estão com 52 pontos, na 6ª colocação.

Dos quatro campeonatos que o São Paulo disputou em 2022, o time chegou até a decisão em dois e acabou com dois vices, no Paulistão (derrota por 4 a 0 para o Palmeiras na finalíssima) e na Copa Sul-Americana (revés por 2 a 0 para o Independiente del Valle, em jogo único). Na Copa do Brasil, o time chegou até as semifinais, quando perdeu os dois jogos para o Flamengo, que ficaria com o título.

No Brasileirão, o time nunca chegou a brigar, de fato, pelo título, mas permaneceu boa parte do campeonato na parte de baixo da tabela. Contudo, nas últimas rodadas, o time arrancou um empate com o virtual campeão Palmeiras no Allianz Parque e venceu Juventude e Atlético-GO, se credenciando para brigar por uma das vagas na fase de grupos do torneio internacional.

No primeiro tempo, o São Paulo se mostrou decisivo e partiu para cima do Atlético-MG. O time chegou com muito perigo em pelo menos três oportunidades, quando Luciano, Patrick e Rodrigo Nestor poderiam ter aberto o placar para o time de Rogério Ceni.

Contudo, quem fez o primeiro gol foi o Atlético-MG, aos 24 minutos. Keno fez boa jogada pela esquerda do ataque e cruzou forte para Zaracho, na área. Ele bateu forte para o gol, a bola desviou na mão de Pablo Maia e o pênalti foi marcado. Vargas foi para a cobrança de não deu chances para o goleiro Felipe Alves, 1 a 0 para o time mineiro.

O Atlético-MG perdeu uma chance incrível de ampliar o placar logo na sequência, com Allan. Depois, só deu São Paulo e o atacante argentino Jonathan Calleri entrou em ação. Aos 39, após cobrança de escanteio, a bola sobrou para Ferraresi, que tocou para Léo na pequena área. Ele tentou bater para gol, mas foi bloqueado e a bola subiu. Na queda, Calleri pegou de primeira, em uma chicotada, sem chances para Everson, deixando o placar igual.

Quando o primeiro tempo já se encaminhava para o empate por 1 a 1, o São Paulo virou a partida. Aos 49, Reinaldo inverteu o jogo e encontrou Léo, que carregou a bola e, sem marcação, mandou para o gol de longe. A bola desviou em Guga e sobrou para Calleri, que tocou para o gol. Everson ainda espalmou, mas a bola já havia ultrapassado a linha do gol. Para não deixar dúvidas, o próprio Calleri mandou para a rede no rebote e confirmou o segundo gol do São Paulo - foi o 27º gol do argentino no ano, o seu 18º no Brasileirão.

O Atlético-MG voltou para o segundo tempo logo com três alterações, que melhoraram muito o desempenho do time, que teve sua primeira grande chance de empate logo no primeiro minuto, com Vargas.

Com o passar do tempo, os jogadores do São Paulo foram se acomodando com o resultado. O Atlético-MG dominava o jogo, tinha mais posse de bola, mas chegava com pouca efetividade ao gol do São Paulo. O time teve mais uma boa chance de empate em uma jogada de Keno, que cruzou na medida para Vargas cabecear para excelente defesa de Felipe Alves.

De tanto insistir, o Atlético-MG chegou ao gol de empate. Aos 35, Mariano foi acionado pela direita do ataque e cruzou rasteiro. Vargas, mais uma vez, se antecipou ao zagueiro Luizão e mandou para as redes com um bom toque de perna esquerda - 2 a 2.

Depois, até o fim, o São Paulo não teve força para buscar a vitória. Melhor para o Atlético-MG, que se mantém à frente do São Paulo na luta por uma vaga na Libertadores. Ao São Paulo, restam três partidas, contra Fluminense, Internacional e Goiás, para ainda lutar por uma das vagas ao menos na pré-Libertadores.

FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO X ATLÉTICO-MG

SÃO PAULO - Felipe Alves; Rafinha (Nathan Bustos), Ferraresi, Léo e Reinaldo (Luizão); Pablo Maia, Rodrigo Nestor (Igor Gomes), Patrick (Luan) e Welington; Luciano (Marcos Guilherme) e Calleri. Técnico: Rogério Ceni.

ATLÉTICO-MG - Everson, Guga (Mariano), Jemerson, Junior Alonso (Réver) e Dodô (Rubens); Allan, Jair (Eduardo Sasha) e Zaracho; Ademir (Pavón), Vargas e Keno. Técnico: Cuca.

gols - Vargas aos 24, Calleri, aos 39 e aos 49 minutos do primeiro tempo; Vargas, aos 35 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Braulio S. Machado (SC).

CARTÕES AMARELOS - Pablo Maia, Welington, Guga, Rodrigo Nestor, Jair.

PÚBLICO - 23.835 pagantes.

RENDA - R$ 1.066.087,00.

LOCAL - Morumbi, em São Paulo (SP).