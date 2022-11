Juiz mantém prisão preventiva de GCM que matou estudante

Heitor Mazzoco

Do Diário do Grande ABC



01/11/2022 | 21:47



O juiz da Vara do Júri de São Bernardo, Fernando Martinho de Barros Penteado, nesta terça-feira (1º), manteve a prisão preventiva do guarda civil municipal Marcelo Antonio de Oliveira Junior, que responde por homicídio e fraude processual pela morte do estudante Lucas Costa Souza, baleado depois de sair de uma faculdade em São Bernardo, no dia 27 de setembro deste ano.

“Muito embora o comportamento imputado ao investigado esteja sujeito ao resultado do processo, não há como negar a gravidade concreta dos fatos imputados, em função inclusive das circunstâncias em que ocorreu a prisão em flagrante, reveladoras da imprescindibilidade da custódia cautelar para evitar a provável reincidência nessa nefastaatividade criminosa”, citou o magistrado.

No último dia 27, como o Diário mostrou com exclusividade, o juiz da Vara do Júri de São Bernardo marcou para o dia 1º de dezembro deste ano, às 14h, audiência de instrução e julgamento do caso.

Como o Diário mostrou mais cedo, nesta terça, o promotor de Justiça Leandro Henrique Ferreira Leme se manifestou na ação pedindo para que a prisão continuasse.

A defesa de Marcelo Antonio de Oliveira Junior apresentou contestação às acusações do MP. Os advogados citam "legítima defesa putativa", que consta no artigo 20 do Código Penal. Em resumo, isso ocorre quando um agente prevê de maneira errada uma realidade que ocorrerá.

HISTÓRICO

Junior disparou duas vezes contra o estudante ao pensar que seria assaltado. Isso porque, de acordo com o boletim de ocorrência, o jovem tentou entrar no carro do GCM. De acordo com familiares do estudante, ele pode ter confundido o carro do GCM com o de seu pai. Os dois veículos têm cores idênticas e vidros escuros.

Toda noite, depois da aula no Senac, na região Central de São Bernardo, o pai do jovem morto o buscava. No dia 27, no entanto, o combustível do carro acabou e o pai pediu que o filho aguardasse no ponto de ônibus. Quando o carro vermelho passou e parou no semáforo, o jovem entrou no veículo e foi atingido pelos disparos. Ele ainda correu por poucos metros e caiu no ponto de ônibus em que estava. O jovem cursava administração de empresas.

Contra o GCM pesa ainda acusação do Ministério Público por fraude processual. Isso porque, segundo a denúncia do promotor Leme, o GCM “também introduziu, nas proximidades do local do crime, um simulacro de arma de fogo visando a induzir a erro o juiz e o perito, destinando-se tal inovação a produzir efeito em processo penal naquele instante ainda não iniciado”.