Lewis Hamilton irá a Brasília para receber título de cidadão honorário no dia 7

01/11/2022 | 21:30



Lewis Hamilton receberá em Brasília, na próxima segunda-feira, dia 7 de novembro, o título de cidadão honorário do Brasil. O heptacampeão mundial de Fórmula 1 confirmou por meio da Embaixada Britânica seu comparecimento à sessão solene que acontecerá no plenário Ulisses Guimarães, na Câmara dos Deputados.

A confirmação foi dada apenas nesta terça-feira. O acerto demorou alguns dias e foi intermediada pelo gabinete do deputado federal André Figueiredo (PDT-CE), autor do projeto de concessão da honraria ao piloto da Mercedes, representantes da secretaria geral da Mesa Diretora da Câmara e a Embaixada Britânica. O evento ainda não tem horário confirmado, mas deve acontecer entre 13h e 14h.

A concessão do título foi aprovada pela Câmara dos Deputados no mês de junho. Todos os partidos votaram favoravelmente ao projeto, exceto o Novo. A principal justificativa para a entrega da honraria tem relação com a vitória espetacular de Lewis Hamilton no Grande Prêmio de São Paulo de 2021. Ao término da prova memorável em Interlagos, o piloto empunhou a bandeira brasileira, lembrando os tempos de Ayrton Senna.

Lewis Hamilton estará no Brasil na próxima semana para participar do Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1. O evento será celebrado entre os dias 11 e 13 de novembro no Autódromo de Interlagos, na capital paulista.

Na atual temporada, Lewis Hamilton não conseguiu alcançar bons resultados. Nas últimas provas, porém, a Mercedes mostrou evolução.

Hamilton é o quinto colocado (216 pontos) no Mundial de Pilotos, atrás do companheiro de equipe George Russell 231). Max Verstappen, da Red Bull, já garantiu o bicampeonato mundial com antecedência.