Bolsonaro sai dessa eleição como principal líder da direita, diz Tarcísio

01/11/2022 | 20:16



O governador eleito de São Paulo e ex-ministro da Infraestrutura do governo Jair Bolsonaro (PL), Tarcísio de Freitas (Republicanos), foi às redes sociais no início da noite desta terça, 1º, destacar as conquistas de gestão do chefe do Executivo. Para o ex-ministro, Bolsonaro termina a eleição como "principal líder da direita" no País e com o saldo positivo de ter criado novos líderes.

"O presidente Jair Bolsonaro sai dessa eleição consolidado como principal líder da direita no Brasil. Além de ter criado novas lideranças em todo País", publicou. "Mais de 58 milhões de pessoas foram às urnas dizer que não concordam com a visão da esquerda. Bolsonaro sempre defendeu a ordem e o progresso", publicou Tarcísio.

O comentário do ex-ministro vem após o presidente quebrar seu regime de silêncio após ter sido derrotado, no último domingo, 30, na disputa pelo Palácio do Planalto que elegeu o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para o cargo.

O pronunciamento de Bolsonaro veio após mais de 45 horas de silêncio. No discurso, ele não contestou a derrota nas urnas para Lula. Dentro do Palácio da Alvorada, residência oficial que terá deixar até 31 de dezembro, Bolsonaro falou por 2 minutos e 21 segundos e afirmou que as ruas expõem o "sentimento de injustiça" do povo brasileiro.

O presidente afirmou também que o País não pode ser tomado pela esquerda "que sempre prejudicou a Nação". Bolsonaro disse ainda que sempre respeitou o direito à propriedade privada e que nunca cerceou a democracia e o direito de ir e vir.