Jornais no exterior destacam que Bolsonaro evita reconhecer derrota para Lula

01/11/2022 | 20:14



Diferentes jornais ao redor do globo seguem repercutindo as eleições brasileiras encerradas no domingo, 30. Depois de horas de silêncio por parte do presidente Jair Bolsonaro (PL), é a falta do reconhecimento explícito da derrota ao presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e da menção a um processo eleitoral transparente e confiável que ganha a atenção no exterior. Os veículos também notam que, mesmo assim, a transição de governo ocorrerá.

O New York Times afirma que o discursa serviu para aliviar os temores de que o líder de extrema-direita iria contestar o resultado das eleições, "depois de alertar por meses que a única forma em que perderia seria se os votos fossem roubados".

Entre os britânicos, o The Guardian também destacou a recusa em parabenizar ou reconhecer a vitória de Lula, após dois dias de silêncio. "Mas Bolsonaro não disse nada, com reportagens da mídia local sugerindo que o populista de direita errático estava escondido em sua residência presidencial consumido pela raiva, desânimo e descrença", afirma o texto. Já o Financial Times disse que Bolsonaro "pareceu aceitar" a derrota, ainda que não o tenha dito explicitamente.

A Associated Press, Europapress e o argentino El Clarín trazem pontos semelhantes.

Já a Reuters destacou que o derrotado na corrida eleitoral afirmou que os protestos desde o anúncio do resultado foram fruto de "indignação e sentimento de injustiça" sobre a votação.