Manu Gavassi canta Fruto Proibido em nova edição de Acústico MTV

01/11/2022 | 18:10



Nada como matar a saudade daquele programa favorito, né? O icônico Acústico MTV está de volta - e com novidades. Nesta terça-feira, dia 1, o canal anunciou a nova edição da atração com a presença de Manu Gavassi.

Artista multifacetada, ela já foi apresentadora do MTV MIAW 2020, maior vencedora desta premiação em 2022 e, agora, prestará homenagem a uma das maiores artistas musicais brasileiras de todos os tempos, Rita Lee.

Produção original do Paramount+, a cantora vai apresentar o single Fruto Proibido, que será exibido, em breve, na MTV e no streaming da Paramount+.

Quando tive a ideia de prestar uma homenagem para o Fruto Proibido, eu não fazia ideia do quão divertido se transformaria esse Acústico MTV. Todo o processo, desde o cenário, até a escolha da banda -- formada somente por mulheres -- e os ensaios, foi tudo meio mágico. É louco pensar que a Rita Lee tinha a minha idade quando escreveu essas músicas (há mais de 47 anos) e acho que me identifiquei tanto com essas palavras nesse momento da minha vida não por acaso. Esse é um projeto definitivamente especial pra mim, disse.