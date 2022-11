Nova comédia romântica da Netflix será estrelada por GKay

01/11/2022 | 17:11



Vem aí! Com o Natal chegando, a Netflix já está deixando os amantes de filmes que se passam nesta época super animados. Isso porque o serviço de streaming já está anunciando datas e lançando trailers de suas novas produções natalinas. Dessa vez, além das produções internacionais, também teremos um filme de comédia romântica brasileiro que estreará no dia 30 de novembro.

Quem irá estrear o filme será a influenciadora e comediante Gkay. Conhecida por postar conteúdos engraçados no Instagram e no TikTok, a famosa interpretará Graça no longa intitulado Um Natal Cheio de Graça. Além de Gkay teremos Sérgio Malheiros como Carlinhos, e Vera Fischer como Lady Sofia. O enredo vai contar a história de Carlinhos após levar Graça, mulher que conheceu logo depois de ser traído, para o jantar de sua família.

Através das redes, a Netflix compartilhou o pôster e o trailer da produção.