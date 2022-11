Isabeli Fontana arrasa em desfile de marca paulistana

01/11/2022 | 17:11



Ela brilha! Isabeli Fontana exibiu beleza e estilo ao desfilar em look moderno e recortado para a grife paulistana Tufi Duek, no evento The Runway Show. A atração ainda reuniu peças da marca com Szaki para a apresentação a nova coleção de inverno.

A estrela andou pela passarela vestida com três peças da marca, misturando recortes sensuais com alfaiataria chique. Usou o blazer azul klein com conjunto branco e detalhes em prata, enquanto a marca abusou de inspirações do cinema noir. A cartela de cores, como um todo, envolvia preto, vermelho escarlate e azul - usado por Isabeli.

Não é segredo para ninguém que a musa é uma referência ao se tratar de moda. Fontana está presente constantemente nas semanas de moda do mundo todo. Além disso, vale lembrar que a morena foi um ponto alto do tapete vermelho do Festival de Cannes ao utilizar um broche de valor incalculável com direito a uma esmeralda de mais de 70 mil quilates, rodeada por 200 quilates de diamantes.