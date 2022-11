Ator da Marvel, comemora dez anos de sobriedade

01/11/2022 | 17:10



Josh Brolin que ficou ainda mais conhecido pro protagonizar o vilão Thanos nos filmes da Marvel, acabou indo até as suas redes sociais nesta terça-feira, dia 1º de novembro, para fazer uma grande reflexão por lá.

Isso mesmo, o ator de apenas 54 anos de idade está completando os seus nove anos sóbrio e fez questão de postar uma imagem das mãos de uma pessoa do lado de fora de uma janela de um trem, e associou a foto às possibilidades trazidas pela sobriedade.

Isso é o que a sobriedade me parece: olhar pela janela de um trem, um vento fresco soprando sobre mim, o mundo mudando para sempre sua paleta em uma tela tão grande e tão cheia que entender o todo não é apenas impossível, mas ridículo. Então, fico recorrendo a esses momentos roubados quando, o que quer que esteja bem na minha frente, é totalmente conhecido. E eu tenho a opção em qualquer um desses momentos de me virar e começar uma conversa com uma das muitas pessoas que estão andando de carro em carro, um pot-pourri de personalidades dentro de uma infinidade de idades, e sentir meu coração pular com a topografia de nossa troca. Como me sinto sortudo por estar fazendo isso. Como sou sortudo por jogar este jogo louco e ilimitado chamado agora.