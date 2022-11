Biden espera ações de petroleiras para reduzir preço dos combustíveis

01/11/2022 | 16:50



A porta-voz da Casa Branca, Karine Jean-Pierre, afirmou nesta terça-feira, 1º de novembro, que o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, espera ver ações das companhias de petróleo do país que possam reduzir o preço dos combustíveis aos consumidores. Em coletiva de imprensa, a representante indicou que, se petroleiras não mudarem seu comportamento, Biden irá se unir ao Congresso para responsabilizá-las.

Segundo Jean-Pierre, o governo vem mantendo reuniões regularmente para poder discutir o tema com as petroleiras, e que a expectativa é por mais encontros do gênero.

Na segunda-feira, o presidente fez um pronunciamento sobre o tema, e voltou a criticar os altos lucros das companhias do setor, que teriam ocorrido em grande parte pela guerra da Ucrânia, de acordo com o democrata.