Porto garante 1º lugar de grupo e Atlético de Madrid fica sem vaga na Liga Europa

01/11/2022 | 16:49



Em momento difícil na temporada, o Atlético de Madrid foi derrotado pelo Porto por 2 a 1, nesta terça-feira, pela rodada final da fase de grupos da Liga dos Campeões, e ficou sem a vaga na Liga Europa. O time espanhol terminou na quarta e última colocação do Grupo B, fora das competições europeias desta temporada.

O time comandado por Diego Simeone precisava ao menos de um empate fora de casa para garantir o terceiro lugar da chave e entrar no mata-mata da Liga Europa, o segundo torneio mais importante do continente. Na rodada passada, o Atlético havia perdido a chance de seguir na Liga dos Campeões ao empatar com o Bayer Leverkusen por 2 a 2.

A dupla eliminação marca uma das piores campanhas do Atlético em competições europeias nos últimos anos. O time de Madrid é dono de três vice-campeonatos da Liga dos Campeões, um deles quando o torneio ainda se chamava Copa Europeia.

A partida no estádio do Dragão foi resolvido no primeiro tempo. Logo aos 5 minutos, o brasileiro Evanilson cruzou da direita e Taremi, bem posicionado na área, só completou para as redes. O segundo gol veio na metade da etapa. Aos 23, Eustáquio aproveitou sobra na entrada da área e bateu rasteiro para as redes.

No segundo tempo, os brasileiros Wendell e Matheus Cunha foram a campo pelo Porto e pelo Atlético, respectivamente. Mas o panorama da partida não foi alterado. Afora uma boa chance de gol, protagonizada por Antoine Griezmann, o time espanhol pouco ameaçou o gol português. Até que, nos acréscimos, Marcano marcou contra, diminuindo a vantagem do Porto.

No outro jogo do grupo, Bayer Leverkusen e Club Brugge empataram sem gols na Alemanha. O resultado confirmou o time belga na segunda colocação da chave, com 11 pontos, um a menos que o Porto. O Bayer ficou em terceiro, com a vaga na Liga Europa, com os mesmos cinco pontos do Atlético, que terminou em quarto, por levar desvantagem nos critérios de desempate.