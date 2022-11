Santo André e São Bernardo caem no mesmo grupo do Palmeiras

Pedro Lopes

Especial para o Diário



01/11/2022 | 15:28



Nesta terça-feira (1) aconteceu o sorteio que definiu os quatro grupos do Campeonato Paulista de 2023. O evento ocorreu no Pavilhão Pacaembu, sendo mediado pelo youtuber Fred e pela apresentadora Taynah Espinoza. Os ex-jogadores Zé Roberto, Amoroso, Vampeta e Ricardo Oliveira também foram convidados para a cerimônia. A competição tem início marcado para 15 de janeiro, e os representantes do Grande ABC no Paulistão serão Santo André, São Bernardo FC e Água Santa.

Antes do sorteio ser realizado, as equipes foram divididas em quatro potes, e o Pote 1, responsável pelos cabeças de chave, conta sempre com a presença das quatro principais forças do Estado, que são Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos. O Pote 2 teve o São Bernardo como integrante, já no Pote 3 esteve o Santo André, e por fim, o Água Santa no Pote 4.

Com o sorteio feito, o Netuno ficou no Grupo B, o mesmo do São Paulo. As equipes do Tigre e Ramalhão ficaram no Grupo D, com o Palmeiras.

Confira os grupos do Paulistão 2023:

GRUPO A

Santos, Red Bull Bragantino, Botafogo e Inter de Limeira.

GRUPO B

São Paulo, Guarani, Mirassol e Água Santa.

GRUPO C

Corinthians, Ituano, Ferroviária e São Bento.

GRUPO D

Palmeiras, São Bernardo FC, Santo André e Portuguesa.