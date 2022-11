FenaPRF: 'Silêncio de Bolsonaro estimula seguidores a bloquearem estradas'

01/11/2022 | 15:16



A Federação Nacional dos Policiais Rodoviários Federais (FenaPRF) e os Sindicatos dos Policiais Rodoviários Federais afirmaram na manhã desta terça-feira, 1º, que a conduta do presidente Jair Bolsonaro de ''manter o silêncio e não reconhecer o resultado das urnas'' estimula uma parte de seus apoiadores a bloquearem estradas por todo o País.

Bolsonaro recolheu-se no Palácio do Planalto logo após ser derrotado nas eleições. Desde que o Tribunal Superior Eleitoral declarou a vitória do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, na noite de domingo, 30, o presidente está em silêncio. Segundo as entidades da PRF, a conduta do chefe do Executivo ''acaba dificultando a pacificação do País''.

As lideranças também cobram ''postura firme'' da Diretoria-Geral da PRF, para ''prover os meios necessários para que a corporação cumpra suas funções constitucionais, garantindo assim o direito de ir e vir da população e resguardando a segurança e integridade dos policiais''.

As entidades que representam o PRFs dizem que os agentes ''seguem trabalhando diuturnamente para o restabelecimento do direito de ir e vir da população''. "Importa frisar que compete exclusivamente à gestão do Departamento de Polícia Rodoviária Federal providenciar e disponibilizar os meios e a organização do efetivo necessários para dar cumprimento à desobstrução das rodovias federais", frisam.

Apoiadores de Bolsonaro bloqueiam estradas por todo País desde a manhã desta segunda-feira, 31, motivados pela vitória do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas urnas. Após o registro das interdições, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, ordenou que a Polícia Rodoviária Federal e as Polícias Militares tomassem ''todas as medidas necessárias e suficientes'' para desmobilizar os manifestantes que travam vias em todo o País.

Leia a íntegra da nota

A atuação dos PRFs no desbloqueio das rodovias federais A Federação Nacional dos Policiais Rodoviários Federais (FenaPRF) e os Sindicatos dos Policiais Rodoviários Federais de todo o Brasil reafirmam o compromisso com o Estado Democrático de Direito. O resultado das eleições de 2022 expressa a vontade da maioria da população e deve ser respeitado.

A postura do atual presidente da República, Jair Bolsonaro, em manter o silêncio e não reconhecer o resultado das urnas acaba dificultando a pacificação do país, estimulando uma parte de seus seguidores a adotarem ações de bloqueios nas estradas brasileiras.

Apesar disso, os PRFs seguem trabalhando diuturnamente para o restabelecimento do direito de ir e vir da população. Importa frisar que compete exclusivamente à gestão do Departamento de Polícia Rodoviária Federal providenciar e disponibilizar os meios e a organização do efetivo necessários para dar cumprimento à desobstrução das rodovias federais.

Nesse sentido, o sistema sindical dos PRFs segue cobrando uma postura firme da direção do DPRF, para prover os meios necessários para que a corporação cumpra suas funções constitucionais, garantindo assim o direito de ir e vir da população e resguardando a segurança e integridade dos policiais.

A Polícia Rodoviária Federal é um patrimônio da sociedade e seguirá firme na defesa da democracia, do respeito às leis e às decisões judiciais.