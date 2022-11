Jojo Todynho teria chorado após ver ex-marido com outra mulher

01/11/2022 | 15:11



Como você acompanhou, Jojo Todynho e Lucas Souza terminaram o casamento. O anúncio foi feito pelo militar através das redes e Lucas deixou bem claro que o casal não estava se dando bem após uma primeira briga. Mas, apesar do final turbulento, parece que o ex-marido da famosa já superou.

Segundo o jornal Metrópoles, no mesmo dia do anúncio, que aconteceu no último sábado, dia 29, Lucas foi visto em uma balada no Rio de Janeiro. Lá, ele estava curtindo a noite em um clima romântico com uma mulher.

Porém, a história não para por aí! Mais tarde, Jojo foi à balada e acabou flagrando a cena. Ainda de acordo com o veículo, a dona do hit Que Tiro Foi Esse? ficou visivelmente abalada - e até chorou. Apesar de não ter comentado nada nas redes, Todynho revelou que não estava se sentindo muito bem na última segunda-feira, dia 31, e que não conseguiu dormir quase nada.