Silvero Pereira relata que recebeu ameaças do síndico de seu condomínio

01/11/2022 | 15:11



Silvero Pereira que ganhou bastante destaque recentemente por estar presente no remake de Pantanal, apareceu nas redes sociais para falar sobre uma denúncia ao síndico de seu condomínio por conta de algumas ameaças.

Pois é, o ator relatou em suas redes que estava comemorando o resultado das eleições para presidente do Brasil que aconteceu no último domingo, dia 30, e que logo em seguida foi para a rua do lado do condomínio. Em seguida, o síndico chegou e revelou que Silvero estaria desrespeitando o condomínio e que o filho do síndico o chamou de vagabundo.

- Ontem, pouco antes do resultado final das eleições, voltei para a minha casa muito feliz. Buzinei, entrei na área privada da minha casa, cantei muito, coloquei a música alta. Depois eu saí do condomínio, fechei o portão e, do lado de fora do condomínio, que fique bem claro, na rua, eu cantei, eu gritei muito. Eis que em determinado momento veio o síndico do condomínio, rodeado de seus familiares. O filho pedindo calma ao pai, a filha enfurecida. E vieram em direção ao portão dizendo que eu estava desrespeitando o condomínio, sendo que eu estava do lado de fora, estava na rua. A filha dele então me chamou de vagabundo e que eu deveria respeitar o pai dela. Eu disse 'do que você me chamou?' Ela falou de vagabundo, você é um vagabundo. Eu, sou um vagabundo? Eu, que não devo nada a este condomínio, pago categoricamente, até adiantado o condomínio. Pago meu aluguel em dia, não devo nada a nenhuma das pessoas daqui. Eu trabalho constantemente, diariamente. Emprego várias pessoas dentro do meu trabalho, da cultura, dentro da arte que eu faço. E ainda no final recebi uma leve ameaça do sindico, dizendo o que é seu está guardado, você vai sofrer sérias consequências com isso. Agora estou aguardando as consequências do sindico, depois dou mais notícias de quais foram.