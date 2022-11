EC São Bernardo volta a campo com novos desafios

Pedro Lopes

Especial para o Diário



01/11/2022 | 15:02



O EC São Bernardo volta a campo nesta terça-feira (1) pelo Paulistão Feminino, onde enfrenta o São Paulo, às 19h30, no Estádio Marcelo Portugal Gouvêa, em Cotia. A partida é válida pela oitava rodada da competição. Esse jogo marca o retorno das Valentinas aos gramados, pois o Paulistão foi interrompido para a disputa da Libertadores Feminina, que foi vencida pelo Palmeiras na última semana. O jogo também marca a estreia do novo técnico do São Bernardo, Fernando da Silva, ele chega para substituir Márcio Oliveira, que deixou o time devido a problemas de saúde.

Atualmente o clube ocupa a oitava colocação, que dá direito à uma vaga na Copa Paulista Feminina. Fernando disse como enxerga o clube nesses dias que está no comando. “Vejo o time com uma boa possibilidade de crescimento nesses quatro jogos restantes. O mais importante é buscar a vaga para o Campeonato Brasileiro, principal objetivo do clube, mas acreditamos que se fizermos bons jogos no restante do campeonato contra três grandes clubes mais o Taubaté, que é uma força do futebol feminino, podemos criar uma boa expectativa”, disse.

“Eu busquei trabalhar muito o aspecto emocional, dar confiança para as atletas e mostrar que é possível. O esquema tático em linhas também foi muito exigido, onde eu tive que minimizar o tempo de treinamento. Eu quero um time agressivo que tenha uma boa fluência de jogo tanto por dentro quanto por fora. Esperamos um grande jogo contra o São Paulo”, completou o técnico.

A zagueira Carol Pereira conta como foi a recepção do time ao novo técnico. “Superou nossas expectativas!! Estávamos no gás para começar as preparações e o professor nos motiva muito também. Ele sempre fala para acreditarmos em nós mesmas e nos dá muito incentivo. Isso ajuda demais! Sinto que já estamos todas entrosadas com ele. Estamos confiantes!”, afirma.

Em relação ao emocional do elenco, que veio de derrotas antes da parada para a Libertadores, ela diz que “a pausa foi importante para nos alinharmos melhor e corrigirmos nossos erros. Queremos a classificação para a Copa Paulista e sabemos que temos capacidade para isso. Vamos voltar com tudo e dar nosso máximo para atingir o objetivo!”.

Provável escalação do EC São Bernardo é: Michelle; Renatinha, Carol e Kelly; Sassá, Soares, Robertinha, Tuca e Jeni Sampaio; Giovania e Natty Reis.

Provável escalação do São Paulo: Maria; Fe Palermo, Thais, Mimi e Dani; Maressa, Yaya e Micaelly; Naná, Shashá e Travalão.