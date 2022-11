Torcidas organizadas e caravanas furam bloqueios nas estradas do Brasil

01/11/2022 | 14:21



Em meio aos protestos e bloqueios de estradas do Brasil pelos caminhoneiros, por conta do resultado das eleições para presidente da República (vitória de Lula sobre Bolsonaro no último domingo), torcidas organizadas de futebol se manifestaram nesta terça-feira. Com a rodada do meio de semana do Campeonato Brasileiro, ônibus e caravanas começam a se deslocar pelas estradas brasileiras em direção aos estádios.

Até o momento, duas torcidas se manifestaram com mais ímpeto nas redes sociais: a Império Alviverde, do Coritiba, e a Galoucura, do Atlético-MG. Ambos os times jogam fora de casa nesta semana, em São Paulo e no Rio Grande do Sul, respectivamente.

Na BR-381, próximo à cidade de Belo Horizonte, vídeos gravados por membros da torcida organizada do Atlético-MG registram a comemoração após derrubarem os bloqueios na estrada, que vai em direção à cidade de São Paulo, serem "furados". Na região, pneus em chamas e obstáculos foram colocados para inviabilizar o tráfego de veículos.

"Nós vamos apagar tudo. Pode passar todo mundo. Nós vamos ver o jogo do Galo", diz um dos torcedores no vídeo. O Atlético-MG enfrenta o São Paulo nesta terça-feira, às 21h30 (horário de Brasília), no estádio do Morumbi. "Se precisar da 'tropa do fura-bloqueio', chama a Galoucura", afirma Josimar Júnior, presidente da torcida organizada em um dos vídeos. Além disso, um "disk-bloqueio" foi criado pela Galoucura. "Viu algum bloqueio em estradas de Minas Gerais? Nos chame!"

Por parte da Império Alviverde, houve apenas um posicionamento nas redes sociais a respeito dos bloqueios. Em resposta ao vídeo da Galoucura, a torcida organizada do Coritiba afirmou que "a 'tropa' irá avançar", apesar dos bloqueios. O Coritiba enfrenta o Juventude nesta quinta-feira, em Caxias do Sul, às 19h (horário de Brasília).

Ao Estadão, a Império afirmou que ainda não iniciou a viagem até o Rio Grande do Sul, mas que os bloqueios não serão um problema. "Iniciaremos o trajeto à 00h. Caso haja algum bloqueio nas estradas, iremos pedir, gentilmente, que eles sejam retirados."