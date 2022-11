Daniele Hypolito tem o desejo de ser apresentadora de programas esportivos e confessa insegurança de mostrar o corpo na praia: Não me sinto à vontade

01/11/2022 | 14:11



Conhecida por colocar o Brasil em destaque na ginástica artística, Daniele Hypolito está pensando em ampliar o horizonte e ser apresentadora de programas esportivos. No episódio de Drag Me As a Queen que vai ao ar nesta terça-feira, dia 1, no canal E!, a ginasta mostra um outro lado e abriu o coração sobre as suas inseguranças.

Na série, Hypolito conta que o mundo do esporte ainda é muito masculino e deseja se aventurar como apresentadora na área justamente por ver poucas mulheres nessa função. Já na hora da make, a ginasta se emocionou ao falar do irmão, Diego Hypolito, relembrando o momento em que ele conquistou a medalha de prata nos Jogos Olímpicos do Rio, em 2016, após uma depressão.

- A gente não pode dar ouvidos à negatividade. A gente tem que confiar no que está fazendo e acreditar naquilo que pode, afirmou.

Apesar de toda a segurança no ginásio, a atleta confessou que, na praia, ainda tem dificuldade para ficar de biquíni.

- Não me sinto à vontade, porque as pessoas confundem muito um corpo definido pelo esporte com um corpo masculinizado.