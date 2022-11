Internada, Luisa Mell decide se afastar das redes sociais e desabafa: Nada que eu faço nunca é suficiente

01/11/2022 | 14:11



Luisa Mell decidiu se afastar das redes sociais por tempo indeterminado. Internada após sofrer uma segunda convulsão neste ano, a ativista fez um desabafo e explicou um pouco a sua decisão.

Cheguei no meu limite. Não sei quando tudo virou sobre ódio. Faz 20 anos que luto pelos animais. E sim, para despertar compaixão pelo mais fraco. Sinto muito se falhei. Dei o meu melhor sempre. Me perdoem meus erros. Mas fiz o que pude. Meu corpo não aguenta mais.

E, continuou:

Dizem que apoio este ou aquele por interesses próprios. Mentira. Como quase tudo que me acusam. Sou sim, uma idiota. Tenho 48 funcionários no Instituto. Todos com salários dignos, com todos os direitos trabalhistas em dia. Mas eu não ganho nada. Pelo contrário, dou minha alma, meu tempo, minha imagem e tudo que posso porque realmente queria fazer a diferença neste mundo.

A ativista ainda contou que o seu médico pediu que ela se afastasse das redes:

Perdão mas me ausentarei por tempo indeterminado. O trabalho do Instituto segue. Obrigada a todos. Me perdoem mas não sou tão forte quanto achei. Meu médico me obrigou a me afastar pela minha saúde. Sigam o trabalho no Instituto Luisa Mell, sinto muito decepcionar vocês. Me perdoem pelos meus erros. Fiz o melhor que pude. Até breve.

Luisa Mell recebe apoio

Através dos comentários, Luisa recebeu o carinho de diversos amigos.

Força, escreveu Klebber Toledo.

Força querida! Você é mais!, comentou Letícia Spiller.

Meu amor, você é gigante. A sua missão é linda e clara, e todos vemos você concluir ela com tanta maestria ao longo desses anos. Você não vai desistir, porque estamos todos aqui com você. O seu instituto é uma missão, você dedica toda a sua jornada a sua missão e é isso é lindo e muito honroso, escreveu a influenciadora Gabi Lopes.