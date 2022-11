Seleção feminina de futebol tem três novidades para os amistosos com o Canadá

01/11/2022 | 13:54



Pia Sundhage, técnica da seleção brasileira feminina de futebol, anunciou, nesta terça-feira, três novidades na relação de 23 atletas para os dois amistosos com o Canadá. Na lista, a treinadora conta com o retorno da goleira Lorena, do Grêmio, da atacante Debinha, do North Carolina Courage (EUA), e ainda a presença de Bruninha, do OL Reign (EUA).

As duas primeiras reaparecem após se recuperar de lesão. Já Bruninha volta a ganhar uma chance com a comandante. "Está ficando cada vez mais difícil escolher (convocadas) e, ao mesmo tempo, achamos o grupo principal agora. E tentamos criar uma equipe coesa dentro de campo", afirmou a comandante.

As partidas, que serão realizados na Vila Belmiro (dia 11 de novembro),e na Neo Química Arena (dia 15), servem como preparação para a disputa do Mundial, agendado para o segundo semestre de 2023 na Austrália e Nova Zelândia. Pia considera os dois duelos contra as canadenses como fundamentais.

"Vai ser um jogo muito difícil Canadá melhorou estilo de jogar, mas temos um time diferente também. A chave para enfrentar o Canadá, é desafiar a linha de defesa, algo que não fomos capazes de fazer contra elas na Olimpíada. Será importante ter dois jogos porque poderemos testar coisas diferentes", analisa.

Além disso, ela quer aproveitar a partidas para ampliar o seu campo de observação. "Temos que dar chances a algumas jogadoras. E se você quer estar conectado, ter um time coeso, é importante ter jogadoras juntas mais vezes. Estamos ficando cada vez mais perto do grupo principal".

O Palmeiras, atual campeão da Libertadores tem duas convocadas na lista: a meia Ary Borges e a atacante Bia Zaneratto.

O retrospecto recente da seleção é animador. A equipe vem de dez vitórias consecutivas com 33 gols marcados e apenas um sofrido.

Confira as convocadas:

Goleiras: Leticia Izidoro (Corinthians); Lorena (Grêmio); Luciana (Ferroviária)

Defensoras: Antonia (Levante/ESP); Bruninha (OL Reign/EUA); Fernanda Palermo (São Paulo); Kathellen (Real Madrid); Lauren (Madrid CFF/ESP); Tainara(Bayern); Tarciane (Corinthians); Tamires (Corinthians)

Meio-campistas: Adriana (Corinthians); Ary (Palmeiras); Duda Francelino (Flamengo); Duda Sampaio (Internacional); Kerolin (North Carolina Courage/EUA); Jaqueline (Corinthians) e Yaya (São Paulo)

Atacantes: Bia Zaneratto (Palmeiras); Debinha (North Carolina Courage/EUA); Gabi Nunes (Madrid CFF/ESP); Geyse - Barcelona (ESP) e Ludmila (Atlético de Madrid)