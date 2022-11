Fabio Wajngarten sobre fim da eleição: 'é momento de paz, reflexão e serenidade'

01/11/2022 | 13:40



O ex-secretário de Comunicação Fabio Wajngarten, que integrou a campanha à reeleição do presidente Jair Bolsonaro, escreveu nas redes sociais nesta terça-feira, 1º, que, após a eleição, o momento agora é de "paz, reflexão e serenidade". Mais de 40 horas após o anúncio oficial da vitória do petista Luiz Inácio Lula da Silva na disputa pelo Palácio do Planalto, Bolsonaro permanece em silêncio, sem reconhecer o resultado das urnas.

"O meu apoio e solidariedade ao Pr @jairbolsonaro são irrestritos. Nossa campanha foi limpa, profissional, ética e dentro das 4 linhas. A democracia e a liberdade são pétreas. É momento de paz, reflexão e serenidade", escreveu o publicitário, no Twitter. Ontem, o filho mais velho do presidente, senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), também se manifestou.

"Obrigado a cada um que nos ajudou a resgatar o patriotismo, que orou, rezou, foi para as ruas, deu seu suor pelo país que está dando certo e deu a Bolsonaro a maior votação de sua vida! Vamos erguer a cabeça e não vamos desistir do nosso Brasil! Deus no comando!", escreveu Flávio.

Desde domingo, manifestantes alinhados a Bolsonaro têm bloqueado rodovias em protesto à vitória de Lula. Eles pedem a intervenção do Exército. Há registro de envolvimento de caminhoneiros e produtores rurais nos atos, mas são majoritariamente organizados por 'populares', segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF).