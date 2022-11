Homem é linchado após tentar roubar casa no bairro Alves Dias

Da Redação



01/11/2022 | 13:17



Um rapaz foi linchado por moradores do bairro Alves Dias após dar facadas em dois homens, quando invadiu uma casa na Rua Valdemar Pereira de Souza, em São Bernardo. O caso foi registrado no último domingo (30).

Em princípio, a polícia foi acionada para resolver uma briga generalizada com motos, mas ao chegar no local encontrou o rapaz com diversas lesões pelo corpo. Segundo testemunhas, ele teria tentado roubar nas imediações do bairro, mas ao fugir invadiu uma casa e deu facadas em dois dos moradores.



Uma das vítimas foi ferida com um golpe de faca no braço e o outro sofreu cortes no peito, nas costas e na perna. Os dois foram levados para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Alves Dias. O suspeito foi socorrido e levado para o Hospital Universitário (HU), onde está internado.



A faca usada por ele foi apreendida. O caso foi registrado no 3° Distrito Policia (DP) de São Bernardo e será investigado como tentativa de homicídio, tentativa de roubo, invasão de domicílio e lesão corporal.