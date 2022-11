Kanye West pede desculpas publicamente após comentários sobre morte de George Floyd e fãs criam vaquinha para arrecadar fundos para o rapper

01/11/2022 | 13:11



Se arrependeu? Kanye West ficou entre os nomes mais falados da web nos últimos dias após diversos comentários polêmicos sobre os judeus e a morte de George Floyd. O rapper chegou a perder diversos contratos, teve sua conta no Instagram suspensa e a escola cristã Donda Academy, fechada.

O calo parece ter apertado, já que Kanye decidiu se pronunciar pela primeira vez após tantos comentários negativos sobre suas ações. O primeiro pedido de desculpas do rapper foi através de um vídeo publicado no YouTube, onde ele aparece conversando com alguns paparazzis na rua.

- Quando vejo esse vídeo de uma pessoa negra [George Floyd], dói meus sentimentos, começou o cantor. E eu sei que a polícia ataca e que a América geralmente é racista. E eu entendo que quando chegamos a dizer Black Lives Matter [Vidas Negras Importam], a ideia disso nos fez sentir bem juntos como povo. Quando questionei a morte de George Floyd, machuquei meu povo. Eu quero pedir desculpas. Porque Deus me mostrou pelo o que a Adidas está fazendo, pelo que a mídia está fazendo, eu sei o que é ter um joelho no meu pescoço agora. Então, obrigado Deus por me deixar mais humilde e me deixar saber como realmente me senti. Porque como os homens negros mais ricos poderiam ser humilhados além de não serem bilionários na frente de todos por um comentário?

E parece que não foi só Kanye que ficou preocupado em ver o seu dinheiro se esvaindo com rapidez. Os fãs do rapper, ao verem o ídolo dizer que estava perdendo muito dinheiro, cerca de dois bilhões de dólares após ter contratos cancelados, decidiram então criar uma vaquinha para poder ajudá-lo.

Segundo o jornal Metrópoles, foi criado uma conta para arrecadar fundos para o cantor, com o título Faça Kanye West um bilionário outra vez. A ideia dos criados era de conseguir um bilhão de dólares e dá-los ao ex de Kim Kardashian. Mas o projeto não conseguiu avançar muito já que o site Crowfunding Go Fund retirou a vaquinha do ar.