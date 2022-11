Tim Burton explica motivo de Wandinha ser um pouco mais velha em série

01/11/2022 | 13:11



O público já não aguenta mais de ansiedade! Wandinha, nova série da Netflix, está prevista para chegar ao catálogo no dia 23 de novembro. E, até lá, os fãs de Família Addams precisam se contentar com as informações que são divulgadas pelo streaming, ou até pelo próprio Tim Burton - que assina a direção.

Recentemente, por exemplo, o renomado cineasta concedeu uma entrevista para a Variety para comentar sobre a decisão de trazer a personagem um pouco mais velha na produção. Vale lembrar que nos filmes, Wanda ainda era criança.

- Eu queria ver como ela seria na escola, como ela reagiria à sua família, às outras pessoas e ao processo de terapia, explica.

Tim ainda revelou que se identifica um pouco com a personagem.

- Eu cresci assistindo à clássica série de TV e também era um grande fã das tirinhas originais de Charles Addams. Essas tirinhas foram muito inspiradoras para mim. Mas o que mais chamava a minha atenção era a personagem Wandinha. Eu me sentia como Wandinha. Eu me sentia como ela desde que eu era jovem, mesmo sendo um menino. Ela tinha o mesmo ponto de vista que eu, um ponto de vista em preto e branco. Eu também era um jovem desanimado e sarcástico.