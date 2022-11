Maiores volumes de interdições estão em SC , PA e MT, diz diretor da PRF

01/11/2022 | 12:45



A Polícia Rodoviária Federal (PRF)informou que há, no momento, 267 pontos de interdição por manifestações nas rodovias do País, mas que mais de 200 já foram desbloqueados. Os números foram atualizados pela PRF em coletiva de imprensa iniciada no final da manhã. Segundo o diretor executivo da PRF, Marco Antônio Territo, os maiores volumes de interdições estão em Santa Catarina, Pará e Mato Grosso. "Os números estão mudando a cada relatório", disse Territo.

O diretor executivo ainda ressaltou que desde o início da mobilização nas estradas a PRF mobilizou seu efetivo. "Uma estrutura foi montada desde as primeiras horas para garantir o trânsito livre e seguro, que é a nossa missão", disse Territo. "Desde as primeiras horas da segunda-feira já acionamos a Advocacia Geral da União (AGU) com o intuito de expedir interditos proibitórios", completou. Ele ainda destacou que, enquanto ocorria a coletiva, o diretor geral da PRF estava no Ministério da Justiça para elaborar o planejamento da corporação "visando a desobstrução das rodovias federais".