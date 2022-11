Da Redação



01/11/2022 | 12:35



Resultado do 2º turno acende sinal de alerta

As votações obtidas pelos petistas em Diadema no primeiro turno já tinham servido para que grupos de oposição que miram entrar na disputa pelo Paço em 2024 acendessem o sinal de alerta. Afinal, em 2 de outubro os vereadores Josa Queiroz ­ concorreu a deputado estadual -­ e Orlando Vitoriano -­ a federal ­- foram os campeões de votos no município, em que pese não terem conquistado as almejadas cadeiras. Naquela ocasião, os candidatos Luiz Inácio Lula da Silva (Presidência) e Fernando Haddad (governo do Estado) também foram os primeiros. Se aqueles números já mostravam que o petismo voltou a ser protagonista em Diadema -­ espaço que começou a ser reconquistado com a vitória de José de Filippi Júnior para prefeito, em 2020 ­-, o resultado do segundo turno deixou a oposição ainda mais de orelha em pé. Isso porque tanto Lula quanto Haddad obtiveram expressivos 60% dos votos no município, o que, segundo se avalia, caiu como balde de água fria nas pretensões dos adversários, pois aponta para bom desempenho do partido na disputa municipal em 2024.

Bastidores

Coisa do passado

Foram vários os políticos do Grande ABC que pregam contra o PT que se agarraram aos nomes de Jair Bolsonaro (PL) e Tarcísio de Freitas (Republicanos) logo após o fim do primeiro turno. Carla Morando (PSDB), reeleita para novo mandato na Assembleia, por exemplo, fechou com Tarcísio de Freitas (Republicanos), a quem criticou e chamou de ''forasteiro'' ao longo da campanha de primeiro turno, quando o tucano Rodrigo Garcia disputava o governo do Estado. Mas como na política, dizem, é tudo muito dinâmico, Carla certamente estará na base de sustentação de Tarcísio de Freitas no ano que vem. Quanto aos ataques, são coisa do passado.

Tábua de salvação

Outros políticos do Grande ABC que pregam contra o PT também se agarraram aos nomes de Jair Bolsonaro (PL) e Tarcísio de Freitas (Republicanos) logo após o fim do primeiro turno. Alguns, que não obtiveram êxito nas urnas nas disputas a deputado federal ou estadual, viram nos dois uma tábua de salvação para a sobrevivência política, de olho na eleição municipal de 2024, casos dos diademenses Taka Yamauchi (MDB) e Ricardo Yoshio (SD), prefeituráveis derrotados em 2020 por José de Filippi Júnior (PT).