Florence Pugh revela que já foi pressionada a mudar sua aparência: - Não era o que eu queria fazer ou a indústria em que eu queria trabalhar

01/11/2022 | 12:11



Florence Pugh é uma das atrizes que está construindo um grande nome em Hollywood e já até foi indicada ao Oscar, mas parece que nem sempre as coisas foram fáceis para ela. Em entrevista ao The Telegraph, a estrela de Não Se Preocupe, Querida revelou que já sofreu fortes pressões estéticas por parte da indústria cinematográfica no início de sua carreira.

Quando tinha apenas 19 anos de idade e foi escalada em uma série de televisão em Los Angeles, ela foi informada de que precisava alterar sua aparência.

- Todas as coisas que eles estavam tentando mudar em mim - fosse meu peso, minha aparência, o formato do meu rosto, o formato das minhas sobrancelhas - não era o que eu queria fazer ou a indústria em que eu queria trabalhar.

Como a série não foi para frente, a artista retornou à Inglaterra e acabou sendo escalada para Lady Macbeth, dando início à fama no cinema.

- Eu pensei que a indústria cinematográfica seria como [minha experiência com] The Falling, mas, na verdade, era assim que o topo do jogo parecia, e eu senti que tinha cometido um grande erro que me fez voltar a me apaixonar com o cinema ? o tipo de cinema que era um espaço onde você podia ser opinativo e barulhento, e eu me apeguei a isso. Eu acho que é muito fácil para as pessoas nesta indústria empurrar você para a esquerda e para a direita. E tive a sorte de descobrir aos 19 anos que tipo de artista eu queria ser.

E revelou o tipo de atriz que gostaria de ser:

- Alguém que pode estar nua independentemente do meu peso, com a cara limpa e que a atuação fale por si só. Sem nada que distraia as pessoas. Elas não podem dizer: Ah, não gostei da maquiagem. É o que me faz lembrar: Sim, essa é quem você é.