Taylor Swift anuncia turnê mundial com participação de Paramore e mais artistas; saiba mais

01/11/2022 | 12:11



Vem muito aí! Nesta terça-feira, dia 1º, Taylor Swift anunciou que realizará uma turnê mundial com o nome de The Eras Tour. A cantora começará a primeira etapa com shows nos Estados Unidos - que contarão com a participação de artistas como Paramore - e depois expandirá as paradas para outros países do globo, que serão anunciados em breve. Será que a artista dará uma chance para o Brasil?

Em uma publicação no Instagram, ela divulgou informações das apresentações nas primeiras cidades que visitará e escreveu:

Estou encantada em anunciar minha próxima turnê: Taylor Swift | The Eras Tour, uma viagem pelas eras musicais da minha carreira (passado e presente!) A primeira etapa da turnê será em estádios nos EUA, com datas internacionais a serem anunciadas assim que possível! Me sentindo a pessoa mais sortuda do mundo porque posso levar esses artistas brilhantes em turnê comigo: Paramore, Beabadoobee, Phoebe Bridgers, Girl in red, Muna, Haim, GracieAbrams, Gayle e Owenn. Mal posso ESPERAR para ver seus rostos lindos por aí. Faz muito tempo.

Histórico!

Abalando o mundo inteiro com o lançamento do álbum Midnights, Taylor fez história ao se tornar a primeira artista nos 64 anos de história da Billboard Hot 100 a ocupar todo o top 10 em uma única semana. Além disso, ela também conseguiu ultrapassar Madonna nos dez maiores hits entre as mulheres. O site oficial do chart musical informa que, graças à a coletânea, Swift é agora a primeira artista a estrear no topo da Billboard 200 e Hot 100 simultaneamente em quatro ocasiões distintas. Ela se tornou a primeira a conseguir o feito duplo com Folklore e Cardigan em agosto de 2020, repetindo com Evermore e Willow em dezembro de 2020 e Red (Taylor's Version) e All Too Well (Taylor's Version) em novembro de 2021.