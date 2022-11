Ana Maria Braga relembra Tom Veiga e mostra pegadinhas que o artista fazia durante programa

01/11/2022 | 12:10



Saudade! Próximo ao Dia de Finados, Ana Maria Braga decidiu prestar homenagens a Tom Veiga, interprete de Louro José por mais de 20 anos. Apesar de sentir muitas saudades do colega de trabalho, a apresentadora decidiu deixar as lágrimas de lado e preferiu usar o humor para relembrar o artista.

Na manhã desta terça-feira, dia 1°, Ana Maria mostrou no Mais Você algumas pegadinhas que eram feitas por Tom durante o programa e se divertiu com as brincadeiras que rolavam no estúdio.

- De vez em quando a gente recorda o Louro [José] aqui. Quando a gente fala de Louro, não é para ficar triste, por isso eu pedi para reunir, hoje, umas pegadinhas. Porque hoje é uma boa oportunidade para relembrar também. Para quem nunca viu essa fase nossa, poder rir com a gente.

A apresentadora ainda afirmou que eles brigavam bastante nos estúdios, mas no final, ainda eram muito amigos e tinham muito carinho um para o outro.