Diretora de creche leva tiro de raspão em frente à unidade escolar

Renata Fernandes



01/11/2022 | 12:03



A diretora da creche municipal Beth Lobo, em Santo André, sofreu uma tentativa de roubo em frente a unidade escolar, por volta das 7h20 desta terça-feira (1). Durante a ação, na Rua Cosenza, do bairro Utinga, ela levou um tiro de raspão na cabeça.



Segundo informações da Polícia Militar, a diretora teria reagido ao assalto no momento em que estacionava o carro. Ela foi socorrida e levada para o Centro Hospitalar Municipal (CHM) de Santo André e não corre risco de morrer.

A Secretaria de Educação da Prefeitura informa que a ocorrência foi na área externa da creche. Ainda assim, a Guarda Civil Municipal (GCM) foi imediatamente acionada e prestou todo o suporte necessário à funcionária. De acordo com a assessoria, há uma equipe no local para acolher os funcionários e seguir com os encaminhamentos necessários.

Matéria em atualização.