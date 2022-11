Pedro Scooby ignora ligação e Luana Piovani manda recado pelo Instagram

01/11/2022 | 11:58



Luana Piovani decidiu chamar atenção de Pedro Scooby pelo Instagram na segunda-feira, 31, pois, de acordo com a atriz, ele ficou bravo quando foi cobrado de "algumas responsabilidades" com o filho que está em Portugal com o pai.

"Vou deixar esse recado aqui porque não quis me atender... Você está bravinho porque esqueceu das suas responsabilidades. Tem que dar o remédio da anemia do Dom todos os dias, tá? Não adianta trazer do Brasil e deixar em casa", disse Luana pelos stories.

Os pais são separados e essa não é a primeira vez que os fãs acompanham as confusões pelas redes sociais. Atualmente o surfista é casado com a modelo Cíntia Dicker, que espera o primeiro filho de Pedro. Com Luana, ele tem Dom, Bem e Liz.

"Antes que você me venha com esse papo de paizinho chefe, dando jantarzinho pros seus filhos, sabe quantas vezes você já me interrompeu dando jantar, dando banho e eu sempre te atendi porque me preocupei com a sua preocupação? Um bilhão de vezes... Então, você trata de ser fofo comigo, porque eu sou muito fofa com você, ate você merecer, claro", completou a atriz.