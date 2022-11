Review: Movavi Video Editor Online

Da Redação

Do 33Giga



01/11/2022 | 10:55



É bom ter uma ferramenta simples e rápida para criação de vídeos pós ela te ajuda tanto a poupar o seu tempo para produzir conteúdo de forma mais rápida e com uma qualidade desejável, como também te entregar conteúdo audiovisual adequado para postar nas suas redes sociais. Sites como YouTube, Facebook, Instagram e o próprio TikTok estão repletos de vídeos, e segundo pesquisas, representam o principal percentual de engajamento.

Muitas das vezes queremos adquirir ou simplesmente usar um produto na internet mas não sabemos ao menos se ela funciona corretamente ou não. E acabamos recorrendo para os usuários que já usufruíram do produto e deram sua opinião se vale a pena ou não. E Nós somos esse usuário que vai explicar para você sobre o que achamos do editor de vídeo online da Movavi.

O Movavi editor vídeo online, assim como o nome já diz. É um editor de vídeo online que pertence à empresa Movavi. Uma empresa internacional fundada em 2004 e que atualmente oferece vários programas multimídia, como gravadores de tela, o próprio editor de vídeo entre outros e está disponível em mais de 200 países, incluindo o nosso.

EXPERIÊNCIA DO USUÁRIO

O preço nem sempre está no interesse do usuário, alguns preferem saber como é exatamente mexer o editor de vídeo sendo um novato na área. Se você for um novato no mundo de edição de vídeo saiba que a experiência do usuário neste site é simples e compreensível.

No Movavi Video Editor, cada ferramenta está exatamente onde você espera que esteja. Portanto, mesmo que você nunca tenha tentado criar com edição de vídeos em um PC comum anteriormente, não levará mais do que 7 minutos para dominar o editor de filmes e começar a editar como um profissional. Diferentes de muitos outros, o site de edição de vídeo não contém publicidade.

FERRAMENTAS DE DESTAQUE

Um dos pontos positivos do editor são as suas ferramentas de edição muito avançadas. Para além do Chroma Key disponível, ela também possui inteligência artificial para criar ou remover cenários, ruído no áudio e estabilizar o vídeo caso tenha gravado em movimento.

Ela também possui opções como câmera lenta, velocidade, edição de textos com diferentes tipos de letras, adicionar imagens e áudios incluindo animações e muitas outras opções. Ela não apenas oferece a capacidade básica de cortar e recortar seus vídeos, mas também pode editar a aparência de seus vídeos ajustando as cores de seus vídeos adicionando filtros e sobreposições e decorações.

Se você quer um editor de vídeo online profissional com resultados satisfatórios, recomendo esse.

QUALIDADE DO VÍDEO E ÁUDIO

Em termos de qualidade do vídeo e áudio editado. O resultado é sensacional, ou seja, com ela você pode obter os seus vídeos em HD ou 4K e com um áudio agradável.

MODO DE EDIÇÃO

Apesar de ser um pouco limitado, o site também oferece ótimas ferramentas para edição, nela você pode adicionar arquivos no formato MP4, JPEG, PNG e GIF com até 500 MB e biblioteca de músicas gratuitas. Nem consome muitos megabytes, uma vez que é um editor de vídeo online você deve saber que todas as ações que você fizer levarão para gastar megabytes; portanto.

A desvantagem única notada é que o usuário depende totalmente da internet, porque você pode perder as informações já editadas por descuido você deixar de acessar a rede.

Para começar a editar siga as etapas abaixo:

Passo 1

Adicione Arquivo a ser editado

Para editar vídeo online, clique em Adicionar seus arquivos e escolha os vídeos e/ou fotos que deseja usar no novo vídeo. Você pode adicionar arquivos no formato MP4, JPEG, PNG e GIF com até um total de 500 MB.

Passo 2

Selecione o estilo de transição e defina a duração da exibição das imagens. Carregue sua própria faixa de áudio ou escolha da biblioteca integrada. Clique em Continuar quando estiver pronto

Passo 3

Selecione uma das opções de exportação disponíveis para baixar seu vídeo.

CONCLUSÃO

O bom do editor de vídeo online é que você não precisa baixar coisa nenhuma, você tem a total liberdade de editar na internet. Em um curto espaço de tempo você consegue fazer um vídeo de qualidade profissional e satisfatório. A qualidade que o movavi oferece fez com que a mesma tivesse parcerias como a INTEL, 2CHECKOUT e NVIDIA, graças a isso ela recebeu prêmio do nível “excelente” no Software Informer Awards.

Vale lembrar que para além do site o movavi também oferece aplicativo com mais ferramentas ainda. Ela está disponível com planos gratuitos e pagos. O aplicativo mais recente tem a versão 23.0.1 e tem um custo de apenas 69.95 incluindo IVA. E sua compatibilidade está ligada a Windows 7/8/10/11 e MacOS.