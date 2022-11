Quer ser mais produtivo? Anote essas dicas para organizar seu home office

Rebecca Vettore

01/11/2022 | 10:55



Até a chegada da pandemia da covid-19, o estilo de trabalho home office era uma opção oferecida apenas para pouquíssimos profissionais. Ir ao escritório para trabalhar era uma obrigação estabelecida em diferentes tipos de empresas, desde as de comunicação, como agência de publicidade, até companhias financeiras, como bancos digitais.

Entre maio e junho de 2020, durante o auge do isolamento social, 10% dos trabalhadores do país, cerca de 9 milhões de pessoas, estavam atuando remotamente, de acordo com os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). E essas pessoas continuaram trabalhando a distância por muito tempo e se acostumaram com a rotina.

Desde que as medidas de distanciamento social foram ficando mais brandas, muitos empresários quiseram que seus funcionários voltassem para o ambiente físico todos os dias. Mas a ideia não foi bem aceita por todos, tanto que muitas pessoas começaram a abrir de seus empregos quando o home office não era mais uma opção.

Se você é uma dessas pessoas ou continua atuando na maioria dos dias em casa, fique atento para dicas para deixar o home office mais organizado e produtivo.

Roupa de casa, roupa do trabalho

Se você ainda é do time que só acorda, nem tira o pijama e já começa a trabalhar, está na hora de mudar. É muito importante acordar um pouco antes de iniciar o serviço para ter um tempo para tomar um café da manhã com qualidade e sem pressa, e de se trocar antes de começar.

Não precisa colocar aquela roupa social ou terninho, mas só o fato de trocar de roupa por uma que não seja o pijama, já muda a disposição. Essa troca também ajudará a organizar seu dia, porque se está de pijama, está pronto para dormir, mas se vestir outra roupa, chegou o momento de trabalhar. Afinal, a casa continua sendo o mesmo ambiente frequentado na hora do trabalho e do descanso.

Caso goste de passar maquiagem ou usar um creme para ajeitar o cabelo, separe uns minutos antes do início do horário para se cuidar. O cuidado com a beleza e a autoestima precisam estar em dia mesmo se você não precisar abrir a câmera para conversar com seus colegas.

Organize suas demandas

A organização é a chave do sucesso. Uma vida desorganizada é fadada a atrasos, esquecimentos e estresse. Quando você organiza o que precisar fazer durante seu dia útil, as tarefas parecem menos pesadas.

Se possível, no final do dia anterior, anote quais serão as prioridades que devem ser realizadas pela manhã, quais trabalhos precisam ser entregues ao longo do dia e o que você precisa resolver com certa pressa.

Conforme forem chegando novas demandas ao longo do dia, analise se são prioritárias, antes de sair fazendo. Caso queira ver na hora o e-mail que chegou do seu chefe, mas descobriu que não precisa responder logo, coloque um marcador para ir novamente na mensagem.

Quando for marcar reuniões, tente pensar em um período máximo que precisa da atenção de todos, antes de agendar duas horas de conversa. Além disso, para não marcar uma reunião atrás da outra e correr o risco de deixar as pessoas esperando, sempre deixe entre uma conversa e outra, um período de folga, caso alguém se atrase ou até mesmo para ir ao banheiro, esticar as pernas e beber água.

Espaço único para trabalho

É essencial ter um espaço único para servir de escritório, para que você consiga com facilidade desassociar qual é o ambiente de trabalho e qual é o local de descanso. Então, se existir um quarto extra ou um espacinho sobrando em um dos ambientes, transforme-o em escritório.

Ter mesa, cadeira confortável e outros equipamentos ajudam muito a te tornar mais produtivo. Se não tiver canetas e bloquinhos próprios, compre, porque usar as canetas das crianças não está com nada.

Além disso, quando tiver um espaço para o home office, pode decorar como desejar, colocando planner, calendário, relógio e post-it.

Se livre das distrações

É muito difícil trabalhar em um espaço barulhento com crianças, reforma dos vizinhos e agitação da escola ao lado, mas muitas vezes essa é a única opção que dispomos. Por isso, quando começar a trabalhar tente ao máximo não se distrair com itens supérfluos, como redes sociais, televisão.

Para não ouvir barulhos ambientes, opte por trabalhar com fones de cancelamento de ruídos. Porque mesmo quando não tiver ouvindo música, os sons externos não vão roubar sua atenção com tanta facilidade.

Faça pausas

Para que o home office flua de uma forma mais leve e produtiva é ideal fazer pausas durante o dia. Então na hora de organizar suas tarefas, deixe alguns pequenos momentos, de 10, 15 minutos, reservados para fazer lanches, levantar e caminhar pela casa, para esticar as pernas, fazer um alongamento, fazer carinho no pet ou até mesmo conversar com os outros membros da família.

Não adianta achar que se trabalhar duas, três horas sem parar essa produtividade vai compensar todo o resto. Seu corpo precisa de descanso e quando você fica sentado por muitas horas no final do dia está sempre cheio de dor e indisposto.

Não trabalhe além da conta

É muito fácil se perder no horário e estender o tempo trabalhando quando está atuando em home office. Afinal de contas, você não precisa pegar transporte público ou enfrentar o trânsito, então ficar mais 1, 2 ou 3 horas a mais não tem problema.

Mas na verdade tem sim. Se tiver a opção, trabalhe apenas durante seu horário normal. Lendo assim até pode parecer fácil de cumprir, mas as demandas de serviço nunca param de chegar. Porém antes de iniciar qualquer nova tarefa depois que deu seu horário, analise se realmente é essencial fazê-la ou se pode ser desempenhada no dia seguinte.

Esse tempo a mais de descanso que você ganha quando trabalha de casa é ótimo para descansar, desenvolver um hobby ou praticar alguma atividade física.