Charge - 1° de novembro de 2022

Do Diário do Grande ABC



01/11/2022 | 10:46



Ao menos 30 veículos estavam parados para um protesto no Rodoanel Mário Covas, na altura do km 74, em São Bernardo, na tarde desta segunda-feira (31). Eles se manifestam por causa do resultado da eleição presidencial de domingo (30), quando Luiz Inácio Lula da Silva (PT) venceu Jair Bolsonaro (PL) por 50,9% a 49,1%. Eles aguardavam a manifestação do presidente Bolsonaro.