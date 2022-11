Convenções para eleição em Ribeirão começam nesta quinta (3)

Artur Rodrigues

Do Diário do Grande ABC



01/11/2022 | 10:23



As convenções partidárias para a escolha das candidatas e candidatos que concorrerão à eleição suplementar para prefeito de Ribeirão Pires, que ocorrerá em 11 de dezembro, poderão ser realizadas entre os dias 3 e 8 de novembro, de acordo com determinação do TRE-SP (Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo). Segundo apurou o Diário, a primeira será de Humberto D’Orto, o Amigão (PSD), no sábado.

Amigão era vice de Clóvis Volpi, cassado em setembro com base na Lei da Ficha Limpa. No último sábado, ele anunciou união com Leo Moura (PSC), ex-vice prefeita da gestão de Saulo Benevides. A parceria, no entanto, não é uma confirmação de que a ex-secretária da Educação irá compor a chapa.

“Não vamos definir nada no momento. Teremos a convenção no sábado para finalizar as coligações e aí poderemos definir o nosso vice. Estamos felizes pela parceria com a Leo, ela é um nome muito conhecido e experiente aqui em Ribeirão. Tenho certeza que ela nos ajudará nessa eleição, que tende a ser bastante disputada”, declarou Amigão.

O prefeito interino Guto Volpi (PL), que era o presidente da Câmara antes da cassação de seu pai e que já anunciou que será candidato, informou que seu partido ainda não definiu uma data para a convenção. Ao Diário, ele declarou que dará continuidade à gestão de Clóvis.

“Nosso foco é manter o que foi construído nos quase dois anos de mandato do meu pai. Vamos manter o plano de governo e adaptar o que for preciso. Precisamos de alguém alinhado com essa ideia e por isso ainda estamos estudando as melhores possibilidades”, disse o prefeito interino.

Candidato de oposição, Renato Foresto (PT) também declarou que não houve uma decisão do partido sobre a convenção. Já o ex-vice-prefeito de Ribeirão Gabriel Roncon (Cidadania), que confirmou ao Diário que concorrerá ao pleito, fará a sua convenção na próxima segunda-feira. O PSDB, que deverá ter Flavia Dotto como candidata, também não definiu uma data. A tucana anunciou sua pré-candidatura no Instagram na manhã de ontem.

Após as convenções, os partidos têm até o dia 11 de novembro para registrar as candidaturas. As campanhas eleitorais se iniciarão no dia seguinte. O TRE-SP informou que de 11 de novembro até 14 de dezembro, os cartórios de Ribeirão funcionarão em horário estendido, das 12h às 19h durante a semana, e darão plantão das 14h às 19h aos sábados, domingos e feriados.

O corpo de eleitores do município será o mesmo das eleições gerais deste ano, obedecendo o prazo de cadastro eleitoral do TSE, que se fechou em 4 de maio. Segundo o próprio TSE, Ribeirão Pires tem 90.990 cidadãos aptos a votar no próximo pleito.