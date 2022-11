Taxas de juros têm oscilação estreita após ata do Copom e produção industrial

01/11/2022 | 09:56



A reação nos juros futuros à ata do Comitê de Política Monetária (Copom) e à produção industrial de setembro é limitada e na manhã desta terça as taxas rondavam a estabilidade. Na ata, o comitê reforçou a necessidade de continuar avaliando, ao longo do tempo, os impactos acumulados "a serem observados" do "intenso e tempestivo" ciclo de política monetária já empreendido". A produção industrial caiu 0,7% em setembro ante agosto, em linha com a mediana das estimativas (-0,7%) de analistas. Às 9h21, a taxa do contrato de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 estava em 11,49%, de 11,48% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2025 operava estável a 11,70%, e o para janeiro de 2024 exibia taxa de 11,93%, de 12,91% no ajuste de ontem.