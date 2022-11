Manifestações na Anchieta e no Rodoanel são encerradas

Renan Soares

Especial para o Diário



01/11/2022 | 09:36



As rodovias que passam pela região do Grande ABC não registram mais manifestações, segundo a Ecovias e SPMar, que administram Anchieta e Rodoanel, respectivamente. A Ecovias afirma que não há registros de bloqueios nos trechos de concessão nesta terça-feira (1°). Na última noite, motoristas ocuparam o km 18 da Anchieta. Já a SPMar declarou que os protestos que ocorreram nesta segunda-feira (31), na altura do km 74, em São Bernardo, também já se encerraram.

Ambas manifestações aconteceram por conta do resultado da eleição presidencial de domingo (30), quando Luiz Inácio Lula da Silva (PT) venceu Jair Bolsonaro (PL) por 50,9% a 49,1%. O STF (Supremo Tribunal Federal) formou maioria na madrugada desta terça para confirmar a decisão de ontem, proferida pelo ministro Alexandre de Moraes, que determinou a liberação das vias federais bloqueadas por manifestantes.

O magistrado indicou multa de R$ 100 mil por hora ao diretor-geral da PRF (Polícia Rodoviária Federal), Silvinei Vasques. Após pedido realizado pela CNT (Confederação Nacional do Transporte), que apontou risco de desabastecimento, Moraes ordenou que a própria PRF e as polícias militares responsáveis por cada federação tomassem as medidas necessárias para a desobstrução das vias.

Lentidão

Apesar disso, os motoristas que passarem pela rodovia Anchieta vão encontrar tráfego congestionado. Há lentidão na via Anchieta nesta manhã, na chegada a São Paulo, do km 12 ao km 10, devido ao alto fluxo de veículos. O tempo está encoberto, com chuva em pontos isolados, onde a visibilidade está parcial.

Por conta do tempo encoberto e neblina no topo de serra, a alça da Anchieta no km 40 norte com acesso a interligação planalto, sentido Imigrantes, a alça da Imigrantes para interligação no km 42 sentido Anchieta e alça de retorno km 40+200 sentido Litoral, estão bloqueadas.

O SAI está em Operação Normal (5X5). A descida é realizada pela pista sul da via Anchieta e pista sul da rodovia dos Imigrantes. Já a subida da serra acontece pelas pistas norte das duas rodovias. Nas demais rodovias do SAI o movimento de veículos está tranquilo.

(Colaborou Joyce Cunha)