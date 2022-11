Santo André ocupa 5º lugar no ranking de franquias

Beatriz Mirelle

Do Diário do Grande ABC



01/11/2022 | 09:03



Santo André é a quinta cidade do País em crescimento no número de franquias entre os primeiros semestres de 2021 e de 2022. O número saltou de 1.020 unidades, no ano passado, para 1.303 neste ano. O resultado corresponde a alta de 27,7% e confere ao município espaço privilegiado no ranking nacional da ABF (Associação Brasileira de Franchising).

Na lista, Manaus lidera pela primeira vez com crescimento de 35,1%. Na capital do Amazonas, o balanço aumentou de 1.206 para 1.629 operações. Segundo o estudo, a justificativa se dá pela recuperação econômica impulsionada por serviços de hotelaria e turismo.

Em seguida, ficaram Cuiabá (31,7%), Belo Horizonte (30,9%) e São José do Rio Preto (30,6%). A outra cidade do Grande ABC que figura no levantamento é São Bernardo (20,6%). No município, as operações foram de 1.048 para 1.264 unidades em um ano.

“O setor de franquias no Brasil tem demonstrado força, capacidade de reagir e superar os grandes desafios que foram colocados pela Covid-19. Os números reforçam uma trajetória de crescimento e um cenário de melhora do ambiente econômico do País”, ressalta o presidente da ABF, André Friedheim.

Os setores de saúde, beleza e bem-estar (16,9%); alimentação foodservice (16,0%); hotelaria e turismo (15,9%); moda (14,7%), e casa e construção (13,2%) tiveram os maiores crescimentos em relação a faturamento, segundo o estudo.

Evandro Banzato, secretário de Desenvolvimento e Geração de Emprego de Santo André, enfatiza que o objetivo da cidade em atrair novos investimentos se fortalece com planos para melhorar o ambiente de negócios, a competitividade e fomentar a cultura de inovação. Para ele, o resultado do ranking demonstra como a região conseguiu expor a capacidade empreendedora e o potencial de consumo que tem.

“Temos franquias em muitos setores, principalmente gastronomia, bancos, educação e saúde e estética”, analisa. “A rede Oxxo é um bom exemplo. Eles anunciaram a criação de 50 lojas aqui em oito anos, mas estamos trabalhando para reduzir esse período em cinco anos.”

Em setembro, a marca Oxxo abriu a segunda unidade em Santo André. Na época, David Pestana, diretor de expansão do Grupo Nós, responsável pela iniciativa, classificou o Grande ABC como uma região importante para as operações da companhia. “Estamos felizes com mais essa inauguração, que, além de ser importante para os nossos negócios, fomenta a economia de uma forma geral”, destaca.