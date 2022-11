Projeto andreense recebe prêmio na Coreia do Sul

Da Redação



01/11/2022



A experiência desenvolvida pela Prefeitura de Santo André no Emea (Escola Municipal de Educação Ambiental) Parque Tangará – Parque Escola ganhou projeção global no 16º Congresso Internacional de Cidades Educadoras, realizado na última sexta-feira (28), na Coreia do Sul. O projeto andreense recebeu diploma por ter ficado entre os dez programas selecionados no Prêmio Cidades Educadoras, entregue durante o evento.

“Participar desse prêmio reafirma que a Educação andreense está no caminho certo, considerando que as experiências, projetos e práticas exitosas apresentadas por diversas cidades de todos os continentes já são realizadas nas unidades escolares do município”, afirmou a secretária-adjunta de Educação de Santo André, Érica Ferreira, que representou a equipe e recebeu o diploma na cidade sul-coreana.

Com a certificação, Santo André contará com visibilidade no site da AICE (Associação Internacional das Cidades Educadoras), em seção específica para a quarta edição desta premiação, assim como em diferentes publicações e canais da Associação.

No total, 65 experiências de 53 cidades, sete países e três continentes se candidataram ao Prêmio Cidades Educadoras 2022. A escolha das propostas se deu a partir de um complexo trabalho de análise das iniciativas com a atuação de um júri composto por especialistas, representantes do Comitê Executivo da AICE e da organização Cidades e Governos Locais Unidos.

A iniciativa indicada pela Secretaria de Educação e selecionada pela Associação traz como foco as ações desenvolvidas na Emea Parque Tangará - Parque Escola, que fica no bairro Valparaíso. No espaço, são oferecidas aulas exploratórias, oficinas, projetos didáticos, sequências pedagógicas, peças teatrais e cursos para professores, alunos e toda comunidade.

As temáticas têm como objetivo destacar a educação ambiental, sustentabilidade, conscientização e atuação social dentro das políticas públicas e gestão democrática. Disponibiliza atividades de formação, sensibilização, reflexão, saúde, bem-estar, saberes culturais e práticas esportivas.

Além disso, agenda mensal voltada aos munícipes apresenta diversidade de cursos e oficinas que incentivam a participação social local. A programação é estruturada buscando gerar mudanças sociais de forma lúdica, criativa, prazerosa e saudável.

Santo André é uma cidade-membro da AICE desde 2006, conforme Lei Nº 8.870 de setembro de 2006.