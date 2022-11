Eficiente no jogo coletivo, Milwaukee Bucks soma 6ª vitória e mantém 100% na NBA

01/11/2022 | 08:54



Nem só de Giannis Antetokounmpo vive o Milwaukee Bucks. Na noite desta segunda-feira, os campeões da temporada retrasada da NBA espantaram a zebra e venceram mais uma neste início de campeonato, ao superarem o Detroit Pistons por 110 a 108. Agora já são seis triunfos em seis jogos. Trata-se da única equipe invicta na competição.

Antetokounmpo, mais uma vez, foi a principal estrela da partida. Mas não esteve sozinho. Seus 31 pontos contaram com o apoio dos "double-double" de Jrue Holiday (25 pontos e 10 assistências) e do reserva Bobby Portis (15 pontos e 12 rebotes). Brook Lopez esteve perto de assinalar dois dígitos em dois fundamentos diferentes: 24 pontos e nove rebotes.

Ao fim da partida, Lopez atribuiu o forte desempenho dos Bucks sobre os Pistons à maior experiência do elenco da sua equipe. Dos titulares, todos tinham mais de 27 anos, incluindo o próprio Lopez, de 34. Pelo time de Detroit, apenas um jogador tinha mais de 23 anos entre os titulares (Bojan Bogdanovic, de 33).

"Muitos jogadores talentosos estão aprendendo a jogar, mas eles aprendem rápido e estão cada vez melhores. Eles são, com certeza, melhores do que suas marcas", disse o atleta dos Bucks. Os Pistons vinham embalados por uma grande vitória na véspera, sobre o Golden State Warriors, atual campeão da NBA.

Cade Cunningham foi o maior pontuador dos visitantes, com 27. Bogdanovic contribuiu com 23 for the Pistons. Isaiah Stewart obteve um "double-double" de 11 pontos e 11 rebotes. Apesar do bom momento, o time de Detroit tem apenas duas vitórias e seis derrotas neste início de temporada.

Em situação oposta a dos Bucks, o Brooklyn Nets reagiu nesta segunda ao superar o Indiana Pacers por 116 a 109, em casa. Foi apenas a segunda vitória da equipe de Nova York em sete partidas. Kevin Durant foi o cestinha do jogo, com 36 pontos, enquanto Kyrie Irving anotou 28.

Chris Duarte liderou o Indiana Pacers com seus 30 pontos. Buddy Hield contribuiu com 22. Com três derrotas e cinco vitórias, a equipe ainda briga para se afastar das últimas posições.

Confira os resultados da noite desta segunda-feira:

Washington Wizards 111 x 118 Philadelphia 76ers

Charlotte Hornets 108 x 115 Sacramento Kings

Toronto Raptors 139 x 109 Atlanta Hawks

Brooklyn Nets 116 x 109 Indiana Pacers

Milwaukee Bucks 110 x 108 Detroit Pistons

Utah Jazz 121 x 105 Memphis Grizzlies

Los Angeles Clippers 95 x 93 Houston Rockets

Acompanhe os jogos desta terça-feira:

Brooklyn Nets x Chicago Bulls

Miami Heat x Golden State Warriors

Oklahoma City Thunder x Orlando Magic

Phoenix Suns x Minnesota Timberwolves