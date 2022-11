Oportunismo político

Do Diário do Grande ABC



01/11/2022 | 08:52



Por mais amplo que tenha sido o espaço concedido pelas edições dos jornais de ontem (31) às imagens do discurso da vitória feito na noite anterior pelo governador eleito de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), o prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), ficou de fora. Ele estava lá, mas o protagonismo lhe foi negado, cabendo-lhe um cantinho afastado dos flashes. Algo inusual na carreira do tucano, já que sua obstinação em aparecer próximo às autoridades em momentos chaves lhe rendeu o apelido de “papagaio de pirata”, motivo de piada tanto entre aliados quanto adversários – pelas costas, evidentemente. O entorno do republicano certamente conhece a fama do são-bernardense.

Orlando tem longo histórico de afetar proximidade quando tem algum interesse próprio para defender. Muita gente já foi vítima da habilidade do tucano em tirar proveito de circunstâncias ou fatos de terceiros. Tarcísio, aliás, é um dos alvos mais recentes. No primeiro turno, quando estava na campanha pela reeleição de Rodrigo Garcia (PSDB), o são-bernardense foi às redes sociais chamar o adversário de forasteiro, fazendo troça da dificuldade que o outro teve de apontar o local da própria votação, em São José dos Campos. Assim que as urnas revelaram os qualificados à segunda rodada, Orlando abandonou a canoa de Rodrigo e pulou para a de Tarcísio, não sem antes apagar a postagem acusatória.

De conveniência em conveniência, descartando pessoas assim que deixam de servir a seus propósitos, Orlando tenta preservar seu poder político. O eleitor, todavia, já identificou seu modus operandi e deixou de lhe dar guarida. É por isso que, pleito após pleito, o tucano não consegue entregar o que promete em troca de que lhe assegurem um bom lugar no palco, que permita sair bem na foto dos jornais do dia seguinte. Não é por outra razão que o PT avança a passos largos sobre o PSDB em solo são-bernardense. As urnas sacramentaram alguns ganhadores na corrida eleitoral de domingo na região e expuseram o maior derrotado: o oportunismo político do prefeito de São Bernardo.