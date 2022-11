PRF: Pontos de interdições ou manifestações em rodovias sobem de 236 a 321

31/10/2022 | 21:24



A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que os pontos de interdições, bloqueios ou manifestações em rodovias do País subiram de 236 às 18h15 para 321 às 20h33. Todas as unidades da Federação registram ocorrências, sendo o Rio Grande do Sul o líder de casos (47). As informações foram publicadas na conta oficial do Twitter da PRF.

Mais cedo, a PRF informou que adota providências para o retorno da normalidade do fluxo desde o início das interdições. Ao todo, 75 manifestações foram desfeitas.

Desde a noite de ontem, após a derrota do presidente Jair Bolsonaro (PL), manifestantes interditam rodovias pelo País. Eles pedem a intervenção do Exército. Há registro de envolvimento de caminhoneiros e produtores rurais nos atos, mas são majoritariamente organizados por "populares", segundo a PRF.