Guarani terá três reforços, mas se despede da Série B sem o meia Giovanni Augusto

31/10/2022 | 20:05



Sem chances de acesso ou risco de rebaixamento na última rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o Guarani terá mudanças no duelo contra a Chapecoense, que acontece no próximo domingo, às 18h30, no Brinco de Ouro, em Campinas.

O técnico Mozart não vai poder contar com o meia e camisa 10, Giovanni Augusto, que está suspenso pelo terceiro cartão amarelo, sofrido no empate por 1 a 1 contra o Bahia. Por outro lado, os volantes Eduardo Person e Richard Rios, além do lateral-direito Lucas Ramon, que foram desfalques em Salvador, também por suspensão, estão de volta.

Apesar disso, o comandante pode fazer mais mudanças no time titular, para dar chances a atletas que não vêm atuando. "É uma oportunidade para alguns jogadores que nos ajudaram muito na recuperação do time dentro da competição", justificou.

Atualmente, o Guarani é 11º colocado com 48 pontos e terá mais alguns dias para se preparar para o duelo final. A diretoria está convocando sua torcida para comparecer ao Brinco de Ouro sem pagar ingressos. Um cadastramento está sendo feito para atender as exigências protocolares da CBF.