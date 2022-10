Renato Augusto deve reforçar Corinthians no Rio; Adson faz cirurgia de apendicite

31/10/2022 | 19:45



A reapresentação do Corinthians após o questionado empate sem gols com o Goiás foi com motivos para Vítor Pereira festejar e também lamentar. Quarta-feira o Corinthians visita o Flamengo pelo Brasileirão e o treinador pode contar com o retorno do meia Renato Augusto, que trabalhou normalmente no campo. Em contrapartida, o atacante Adson sentiu uma crise de apendicite a acabou passando por uma cirurgia de emergência, adiando o seu retorno.

Os titulares no duelo da Serrinha, no qual o clube reclama muito de um gol anulado de Yuri Alberto pelo VAR, fizeram exercícios na academia, enquanto quem estava ausente trabalhou no Campo 1 do CT Joaquim Grava.

Poupados na Serrinha, os laterais Fábio Santos e Fagner, que entraram somente no decorrer na partida, ganharam um reforço de peso nas atividades. Renato Augusto já não sente mais a fadiga muscular que o tirou da viagem e trabalhou normalmente e com alta intensidade, demonstrando que pode retornar em novo embate com o rubro-negro carioca após a decisão da Copa do Brasil.

Vítor Pereira terá de cumprir suspensão no Maracanã, mas gostaria de usar um ataque forte. Depois de perder Gustavo Silva, que rompeu o ligamento do joelho direito, o treinador contava com o retorno de Adson, ausente nos dois últimos jogos por problema muscular. O jovem já estava na reta final de recuperação, mas um novo contratempo o afasta de mais um jogo.

"Adson sofreu uma crise de apendicite e após realizar os exames, foi necessária que ele passasse por um procedimento cirúrgico. Ele já está bem, em casa, se recuperando", informou o Corinthians. Mateus Vital formou o trio com Yuri Alberto e Róger Guedes e deve ganhar nova oportunidade.

Feliz em dar oportunidade para garotos da base corintiano, Vítor Pereira mais uma vez contou com alguns jovens para compor as atividades: o zagueiro Murillo; os meio-campistas Biro, Breno Bidon e Matheus Araújo, e os atacantes Arthur Sousa, Kayke e Wesley. Titular em Goiânia, o também prata da casa Renan Robert foi convocado para a seleção sub-20.