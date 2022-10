A máquina que atingiu até Giovanni Falcone

Heitor Mazzoco*



31/10/2022 | 19:50



Era dezembro de 2008 quando comprei “Gomorra”, de Roberto Saviano. O livro é uma denúncia sobre esquema da máfia napolitana no resto da Itália. Daquela publicação, lida há mais de 10 anos, recordo-me de uma espantosa constatação, que está no capítulo “Angelina Jolie”, que chama atenção pelo nome da atriz americana.

Aquele capítulo fala sobre o envolvimento de marcas famosas com o mundo da máfia. De acordo com o livro de Saviano, a roupa usada por Angelina Jolie em uma das edições do Oscar fora produzido nos porões da máfia, que financia pequenos ateliês em parceria com a grande indústria da moda.

À época pensei: se a roupa da Angelina Jolie é “pirateada”, imagina o que temos de algumas marcas no Brasil. A partir daquele momento, não me interessei mais por marcas famosas de roupas.

Agora, li “A máquina da lama — Histórias da Itália de hoje”. Roberto Saviano, mais uma vez, soca o estômago de todos ao mostrar a relação da máfia com o poder na Itália. Vale destacar que o livro fora publicado há 10 anos, em 2011, mas continua atual.

Desta vez, o autor cita, por exemplo, a D’Ndrangueta e suas relações no mundo de empreendimentos no Norte da Itália. Muitos pensam equivocadamente que a Máfia atua apenas no Sul do país, que é mais pobre em comparação com o Norte.

Há ainda mais relatos de envolvimento da Camorra com o poder da Campânia, com crise do lixo em Napoli, que tem participação mafiosa nos negócios que sempre travam. Saviano também faz críticas à Igreja Católica, que nega exéquias eclesiásticas a um italiano honesto e doente, mas assegura funeral religioso a tantos criminosos, como Augusto Pinochet.

Mas o que quero registrar é algo que não é exclusivo da Itália. Saviano faz uma maravilhosa análise do que chama de “máquina da lama”, a forma que as pessoas tentam deslegitimar outras.

A desonestidade em deslegitimar as pessoas ocorre há anos. Uma das vítimas, inclusive, chama-se Giovanni Falcone, magistrado italiano morto em 1992 pela poderosa Cosa Nostra.

Em 1989, Falcone passou férias em uma praia próxima a Palermo, na Sicília. Um de seus seguranças encontrou uma bomba que, por sorte, não explodiu. Era uma evidente tentativa de matar Falcone.

Agora, a máquina da lama entra em ação. Chegaram a cogitar que o próprio Falcone colocou a bomba naquele lugar sabendo, claro, que não explodiria. Isso porque, a “máfia não erra”.

Na sequência do livro, Saviano cita uma entrevista de Falcone à época para uma emissora de TV. O magistrado diz: “Este é o afortunado país no qual, se plantam uma bomba embaixo de sua casa e, por sorte, ela não explode, a culpa é sua, que não a fez explodir”, cita o então magistrado.

Para o autor Roberto Saviano, “tais palavras provocam arrepios. Porque são verdadeiras. O país afortunado, pretende dizer Falcone, é o país um tanto superficial que pensa poder falar de tudo e facilmente liquidar tudo: se querem matá-lo, matam. Então Falcone se vê isolado, porque enquanto isso a Cosa Nostra se fortalece cada vez mais, engorda e deixa o trabalho sujo para os colegas invejosos, para a sociedade civil, para quem não suporta o que Flacone está fazendo, ou seja, tornar a batalha contra as máfias uma batalha cultural…”

Há outra situação, por exemplo, de um jornalista de um jornal católico que começa a criticar Silvio Berlusconi. “A máquina da lama”, cita Saviano, fez chegar ao jornalista a informação de que sabiam de um tal documento que o citava como “conhecido homossexual sob atenção da polícia”. Uma forma de ataque completamente baixa e, óbvio, sem nenhum crime.

Saviano nos entrega uma reflexão de tirar o fôlego. Diversas situações que mostram que o foco é deslegitimar com informações que nada têm a ver “com sua atividade pública”.

“Semeia dúvidas e insinua suspeitas que justamente os amigos devem temer. Seja qual for seu estilo de vida, seja qual for seu trabalho, seja qual for seu pensamento, se você se posiciona contra certos poderes, estes sempre responderão com uma única estratégia: deslegitimá-lo”.

O livro de Saviano cita outras histórias fantásticas. Ao ler a publicação, lembre-se sempre que Saviano fala da Itália, porque você pode pensar que o escritor está descrevendo o podre Brasil.