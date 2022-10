Cielo tem lucro líquido de R$ 422 milhões no 3º trimestre, crescimento de 99%

31/10/2022 | 19:04



A Cielo, empresa de maquininhas de cartões, anunciou nesta segunda-feira, 31, lucro líquido recorrente de R$ 422 milhões no terceiro trimestre de 2022, aumento de 99% na comparação com o mesmo período de 2021 e considerando os resultados consolidados com a Cateno, negócio de gestão de cartões da companhia. É o quinto trimestre consecutivo de crescimento dos ganhos sobre o mesmo período do ano anterior, informou a empresa, que está em lua de mel com o mercado por causa da melhora dos resultados e é a ação que mais sobe do Ibovespa este ano.

O crescimento forte do lucro foi impulsionado pela expansão do volume capturado nas maquininhas da empresa, controle de gastos e recuperação da Cateno, segundo o balanço. Só esta última empresa lucrou R$ 181,7 milhões no terceiro trimestre. Não foram registrados efeitos extraordinários no período.

Pelas milhares de leitoras de cartões da Cielo foram transacionados R$ 221 bilhões entre julho e setembro, o chamado TPV, expansão de 23% em 12 meses.

A empresa anunciou que seu Ebitda recorrente ficou em R$ 1,006 bilhão no terceiro trimestre, expansão de 45% na comparação com o mesmo período de 2021. Com isso, a margem Ebitda supera 38% no fechamento de setembro.

Já a receita consolidada caiu 12%, para R$ 2,6 bilhões, por conta da venda da americana MerchantE, realizada no primeiro semestre, que deixou de fazer parte dos resultados.