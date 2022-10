Murray tem jogo na mão, permite virada e dá adeus na estreia do Masters de Paris

31/10/2022 | 18:52



Líder do ranking em 2016, o experiente britânico Andy Murray, de 35 anos, ainda sonha em figurar entre os melhores do tênis. Atualmente o 48º do mundo, ele imaginava uma boa estreia no Masters 1000 de Paris, diante de Gilles Simon, apenas o 188º do ranking. Depois de desperdiçar grande chance para fechar, com seu saque, no segundo set, falhou e acabou surpreendido ao levar a virada, por 4/6, 7/5 e 6/3.

Murray começou a partida com tudo e foi logo abrindo 3 a 0, quebrando o serviço do oponente na segunda parcial e salvando um triplo break point quando sacou para abrir a boa vantagem. Chegou com o serviço em 5 a 3 e desperdiçou a chance de fechar. Simon foi ao saque para empatar em 45 a 5 e também acabou falhando. O britânico fez 6 a 4 no segundo match point.

O segundo set começou com quebra de ambos os lados e 2 a 2 no placar. Os tenistas foram iguais até 4 a 3, quando Murray novamente forçou a devolução e tirou o serviço de Simon. Com 5 a 3, bastava confirmar o saque. Porém, não conseguiu, levou quatro pontos seguidos e o jogo ficou igual, com 7 a 5 para o francês.

Desperdiçar a chance de avançar sem sustos abalou a confiança do veterano, que foi presa fácil no set decisivo. Murray perdeu o saque na terceira e nona parciais, caindo por 6/3 após 2h52 de partida.

A primeira rodada do Masters 1000 de Paris já contou com alguns cabeças de chave eliminados. Número 11 do torneio, o italiano Jannik Sinner não foi páreo para o suíço Marc-Andrea Huesler, perdendo por 6/2 e 6/3. Quem também não teve o que comemorar foi o croata Marin Cilic, cabeça 15, eliminado pelo jovem italiano Lorenzo Musetti, de somente 20 anos, por duplo 6/4.

Os outros cabeças de chave que entraram em quadra nesta segunda-feira festejaram bons triunfos. O americano Frances Tiafoe (16º) passou pelo italiano Lorenzo Sonego, também com duplo 6/4, enquanto o compatriota Taylor Frytz, 9º favorito, superou o espanhol Alejandro Davidovich Fokina, em sets corridos, por 7/5 e 6/2. Já o britânico Cameron Norrie (12º) fez 6/2 e 6/4 sobre o sérvio Miomir Kecmanovic.

Nesta terça-feira, ainda pela primeira fase, destaque para os duelos entre o sérvio Novak Djokovic (6º) e o americano Maxime Cressy, e para o norueguês Cásper Ruud, terceiro do ranking, diante do experiente francês Richard Gasquet.